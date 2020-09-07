Эксперт назвал последствия заправки машины другим бензином

Москва, 7 сентября. Случайное попадание в автомобильный бак горючего другого сорта может обернуться для машины неожиданными последствиями, в том числе поломкой мотора или полной утилизацией средства передвижения. Об этом сообщил сообщил автоэксперт Сергей Асланян в интервью для портала «Слово и Дело».

Эксперт ручается, что если владелец автомобиля ошибся с октановым числом топлива, то машина все-таки заведется и даже тронется с места. Такое произойдет, если автомобиль ездит, например, на АИ-92, а в бак залит АИ-95.

«Единственное, чем вы рискуете — слегка увеличенным расходом топлива. Грубо говоря, если вы с родным АИ-95 проедете 600 километров, то на другом бензине – 500 км. При этом ваша машина даже не поперхнется, а вы если этот момент пропустили, и не узнаете, что у вас была какая-то проблема», — отметил спикер.

А вот уже серьезнейшей опасностью грозит ситуация, когда водитель случайно «кормит» свою машину не бензином, а дизельным топливом. В таком случае автовладелец рискует лишиться своего транспортного средства навсегда.

«Чтобы восстановить машину, вам нужно будет вымыть солярку со всех щелей. Это более тяжелая операция. Такие машины обычно выбрасываются на помойку. Но в нищих странах можно и почистить, до винтиков разобрав», — уверяет Асланян.

Кроме того, прихотливость и чувствительность транспортного средства зависит от поколения двигателя. Спикер добавляет, что моторы, установленные на автомобилях 80-х, были произведены еще в 60-е годы. Они более чувствительны к октановому числу бензина, поэтому могут просто отказать. Моторы же современных автомобилей созданы несколько десятков лет назад и являются более неприхотливыми.

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