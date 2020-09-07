Бородина назвала «кобелем» жениха Азизы

Москва, 7 сентября. Телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала избранника певицы Азизы Давида Григоряна, за которого исполнительница собралась замуж, за неверность.

Во время съемок очередного выпуска скандальной телестройки звездного стоматолога Григоряна «застукали» в объятиях участницы «Дома-2» Яны Шафеевой, которая по возрасту годится мужчине в дочери.

Как пишет «Собеседник», владелец сети стоматологических клиник познакомился с героиней телешоу на свадьбе других его звезд — Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Позабыв про Азизу, он активно «подкатывал» к Шафеевой: нежно обнимал, говорил комплименты и всячески флиртовал.

Кто-то из гостей снял это на видео, а затем компромат был продемонстрирован на площадке «Дома-2». Заигрывания почти женатого Григоряна шокировали всех присутствующих. Ведущие телестройки Ксения Бородина и Влад Кадони не стали скрывать своего возмущения.

«Этот Давид — обыкновенный кобель!» — заявили они.

«Прошлись» на проекте и по Шафеевой, которую сочли слишком молодой для отношений со стоматологом.

Азиза в момент чересчур близкого общения между Григоряном и Шафеевой находилась на гастролях в Петербурге.

Недавно сообщалось, что певица уже заканчивает последние приготовления к свадьбе. Торжество обещает быть пышным: только наряд невесты от Аники Керимовой с 17 кг драгоценных камней оценивается в 11 млн рублей. В целом праздник, по предварительным данным, обойдется в 22 млн рублей.