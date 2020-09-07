Эксперт назвал двух главных конкурентов России в космосе

России нужно присматривать за главными космическими конкурентами — Китаем и Индией, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что запущенный в минувшую пятницу многоразовый экспериментальный космический аппарат КНР после двух дней полета вернулся на Землю.

«После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке», — значится в сообщении.

Так как эксперимент признан успешным, Китай можно считать страной, совершившей прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.

Комментируя событие, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что скудное количество информации о достижениях китайской космической программы обусловлено «пренебрежением людей западного мира к азиатам».

«Тут дело в ментальности. В глубине души западный мир считает азиатов несколько ниже европейцев. Их воспринимают как малых детей и относятся к их достижениям с пренебрежением, а зря. Понятное дело, Илон Маск пиарит свою продукцию, поэтому о ней знают все, а вот китайцы, наоборот, — даже более закрыты, с точки зрения космических и военных исследований, нежели были мы при советской власти. Они все секретят, поэтому вся информация, которая просачивается в информационные издания, проходит фильтр местных цензурных органов. Вот люди и удивляются: а что, китайцы ракеты запускают?» — пояснил эксперт.

Но Китайская Народная Республика за последние пару десятков лет совершила практически невозможное и создала мощную космическую отрасль, позволяющую Пекину быть независимым от других игроков на рынке космических пусков.

«Тут нужно понимать, что азиаты не очень креативные ребята. Вот дать им идею, и они ее так модернизируют, что ее даже мама родная не узнает. Но придумать что-то свое, прорывное и революционное у них получается плохо. Поэтому китайцы во многом почерпнули наши технологии, взгляды, идеологию освоения космоса, но пошли существенно дальше нас. А мы все топчемся на месте. Вот, к сожалению, сейчас и начинаем отставать. А Китай развивается семимильными шагами — он вкладывает в космос огромные суммы. Причем ему на пятки наступает Индия. Между прочим, индусы, в отличие даже от нас, сегодня имеют целую линейку ракет — тяжелые, средние, легкие, есть даже маленькие. Они могут решать абсолютно все задачи в космосе. Сейчас мы идем по пути микроминиатюризации, и для тех же сверхмалых спутников «Кубсат» у них есть малая ракета. Так что надо обратить внимание на эти две страны», — заключил Галкин.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома «Цзюцюань» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю.

Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса. Военные США заявили, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, был найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров.