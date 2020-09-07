Таролог увидела эротический подтекст в отношениях Козловского с Акиньшиной

Москва, 7 сентября. В Сети продолжают распространяться слухи о том, что актер Данила Козловский расстался со своей супругой Ольгой Зуевой, которая в марте 2020 года родила ему дочь Оду. По данным СМИ, Козловский якобы бросил свою супругу с ребенком ради актрисы Оксаны Акиньшиной.

Психолог и таролог Марианна Абравитова выразила уверенность, что актер остается верен своей супруге, однако ему следует опасаться женщин, умеющих соблазнять мужчин, одной из которых является Акиньшина.

«Козловский не бросил Зуеву, однако у Акиньшиной правда есть такой врожденный ген, благодаря которому она умеет соблазнять мужчин и уводить их из семей. Перед ней сложно устоять. Эротическая тема витает между артистами, но жену с ребенком он не бросал и не уходил от Зуевой», — пояснила Абравитова.

По ее словам, длительная разлука супругов может разрушить их семью, поэтому Козловскому и Зуевой следует проводить больше времени вместе.

«Вокруг Козловского много соблазнов, поэтому если они будут часто уезжать друг от друга, то расстояние на пользу им не пойдет. Им надо больше времени проводить вместе», — добавила психолог.

Абравитова подчеркнула, что отношения Козловского и Акиньшиной носят творческий характер с «дружеской подоплекой и легким эротическим подтекстом», передает «НьюИнформ».

«Данила и Оксана — не пара, которая состоит в романтических отношениях, они не собираются быть вместе», — уверена таролог.

Стоит отметить, что недавно Козловский был замечен в турецком Бодруме вместе с актрисой Оксаной Акиньшиной. По мнению кинокритиков, данный инцидент является грамотным пиар-ходом в преддверии премьеры фильма «Чернобыль», режиссером которого стал Козловский.