Антипов призвал «Алмаз-Антей» настаивать на своей версии крушения MH17

Москва, 7 сентября. Концерну «Алмаз-Антей» необходимо настаивать на своей версии крушения малайзийского Boeing-777, поскольку они обладают достаточно веским словом. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

В конце сентября должны возобновиться слушания по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшем в Донбассе в 2014 году. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. По словам Антипова, есть факты, которые могу кардинально изменить ход дела.

Эксперт отметил, что западные следователи сразу выбрали вектор, направленный против России, пытаясь доказать, что самолет якобы сбили ракетой «Бук». При этом производитель «Бука» «Алмаз-Антей» ранее уже передал Совету по безопасности Нидерландов свои доводы, опровергающие данную версию, однако дальше эти данные не ушли.

«Суд сейчас настоял на том, чтобы ознакомиться с документами, экспериментами и расчетами «Алмаз-Антея». Выяснилось, что прокуратура об этих документах даже не знала», — сказал Антипов в комментарии изданию NewInform.

Также эксперт рассказал, что, ознакомившись с материалами, суд опросит представителя концерна. Кроме того, по мнению Антипова, рассказывая о результатах эксперимента с подрывом Ил-86 ракетой «Бук», представителям «Алмаз-Антея» нужно было не «ковыряться в дырках» и не рассказывать, что это мог быть «Бук» другой модификации.

«Вместо этого они могли повесить в зале на пресс-конференции две огромных фотографии, на одной из которых показана реконструкция MH17 и повреждения на нем, а на другой — их эксперимент с реальным подрывом «Бука», — считает технический специалист.

По мнению Антипова, необходимо доказать суду, что повреждения MH17 вообще нем характерны для «Буков». Так, у малайзийского Boeing все повреждения сконцентрированы около остекления кабины, а в эксперименте концерна осколками пробито все, начиная от носа, и заканчивая передней дверью в пассажирский салон. Эксперт уверен, что «Алмаз-Антею» нужно продолжать настаивать на своей версии, и тогда дело о крушении MH17 может быть пересмотрено.

«У «Алмаз-Антея» достаточно веское слово, потому что это производитель оружия, в то время как все остальные — его потребители», — заключил эксперт.

Ранее Антипов рассказал, кому выгодно затягивать разбирательства по делу о крушении малайзийского Boeing. Эксперт отметил, что правоохранительные органы вышли в суд, не имея важных документов.