Названы лучшие города России для карьеристов

Москва, 7 сентября. Жители почти всех крупных городов России заявили, что 2020 стал не лучшим годом для карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Superjob.

Москва оказалась на первом месте рейтинга, где можно сделать карьеру. Семь из десяти москвичей назвали столицу городом возможностей.

На втором месте стоит Петербург, на третьем — Казань. В пятерку вошли Тюмень и Екатеринбург. Жители Волгограда, Тольятти и Омска считают, что у них низкие шансы построить карьеру в своем городе.

Позицию «середнячков» занимают Набережные Челны, Ижевск. Ситуация на рынке труда в этих городах почти не изменилась на фоне эпидемии коронавируса.

В опросе приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Петербурга, а также 300 жителей российских городов-миллионников и полумиллионников.

Ранее глава Superjob Алексей Захаров рассказал о новом способе поиска работы через своих знакомых.