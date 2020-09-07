Соратники захватившего монастырь схимонаха Сергия лишились сана

Екатеринбург, 7 сентября. Клирики, которые несут службу с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре, были лишены сана. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

По словам председателя суда Николая Малеты, лишение сана принято согласно церковным канонам.

Добавим, что суд Екатеринбургской епархии перенес на 9 сентября заседание в отношении схимонаха Сергия. Разбираться будет вопрос об отлучении его от церкви. Он будет отвечать за то, что проводил служения, хотя был лишен сана.

Малета подчеркнул, что Сергий должен лично присутствовать на заседании, но в прошлый раз тот не явился.

Напомним, что схимонах получил скандальную известность после неоднократных заявлений о том, будто пандемии коронавируса не существует. Сергий считал, что на фоне разговоров о пандемии предпринимаются попытки поместить сограждан в «электронный лагерь Сатаны».

Вышестоящее церковное руководство отреагировало на его слова, лишив сана. За распространение недостоверной информации священнослужитель был приговорен к штрафу в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, он был признан виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства», за что был оштрафован на 18 тысяч рублей.