Победу России над Китаем на танковом биатлоне-2020 принесли 39 секунд

Россияне стали победителями финальной эстафеты танкового биатлона на VI Армейских международных играх. Решающая гонка прошла 5 сентября на подмосковном полигоне Алабино. Ход этого заезда оказался крайне драматичным и непредсказуемым.

О том, как российской команде в тяжелейшей борьбе с соперниками все же удалось вырвать победу, рассказывает побывавший в Алабино корреспондент Федерального агентства новостей.

Т-72Б3 против Type 96B

Танковый биатлон, ставший основой для создания Армейских международных игр, с подачи министра обороны РФ Сергея Шойгу появился в 2013 году как чемпионат России, но очень быстро превратился в масштабный чемпионат мира. В 2019 году эти состязания по танковому биатлону собрали команды 23 государств.

В нынешнем году, главным образом из-за пандемии COVID-19, число участвующих в состязании команд сократилось до 16, но это никак не сказалось на зрелищности конкурса. Своих лучших танкистов в этом году на подмосковный полигон отправили Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Лаос, Мьянма, Республика Конго, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.

По традиции большинство команд предпочло соревноваться на российских основных боевых танках Т-72Б3. Таким образом, помимо россиян, выступавших, разумеется, на родных «семьдесятдвойках», с собственными танками в Алабино прибыло только две команды. Китайцы привезли свои основные боевые танки Type 96B, а белорусы решили состязаться на основных боевых танках Т-72Б, модернизированных у них на родине до стандарта Т-72Б3.

Безусловным фаворитом танковых гонок считалась команда России. Несмотря на то, что она была единственной из всех команд танкового биатлона, по традиции каждый сезон полностью обновлявшей свой состав, именно россияне с 2013 года неизменно становились победителями конкурса. Со вторыми и третьими местами такой определенности не было. Но дебютировавшая в 2014 году на танковом биатлоне команда Китая практически всегда оказывалась среди тройки финалистов, в силу чего центральным событием конкурса становилась дуэль российских «семьдесят вторых» и китайских «девяносто шестых».

Распределение первого, второго и третьего мест среди лучших команд, участвовавших в танковом биатлоне в предыдущие годы, выглядело следующим образом.

2014 год — Россия, Армения, Китай.

2015 год — Россия, Китай, Сербия.

2016 год — Россия, Китай, Казахстан.

2017 год — Россия, Казахстан, Китай.

2018 год — Россия, Китай, Белоруссия.

2019 год — Россия, Белоруссия, Казахстан.

Как нетрудно заметить, в прошлом году у китайцев случилось фиаско. То ли сказались недоработки по части тренерской работы, то ли танкистов из Поднебесной подвели их предельно облегченные и оснащенные максимально форсированными двигателями танки, но в 2019-м команда Китая впервые за всю историю своего участия в танковом биатлоне не смогла выйти в финал.

Из этой неудачи китайцы сделали надлежащие выводы. Они сменили в своей команде тренерский состав, существенно подтянули подготовку экипажей и доработали в плане надежности свои Type 96B.

Реванш китайских танкистов

2020-й стал годом реванша китайских танкистов. На этапе индивидуальных гонок они уверенно заняли третье место, уступив российским экипажам. Полуфинальный марафон китайцы откатали с третьим результатом в своем дивизионе — 1 час 47 минут 7 секунд, что обеспечило им выход в финал.

Лучший показатель в полуфинале был у россиян — 1 час 39 минут 17 секунд. Вторыми шли белорусы — 1 час 41 минута 21 секунда. Доукомплектовала четверку финалистов команда Азербайджана, всего на 5 секунд во время полуфинала опередившая казахов и пришедшая к финишу с результатом 1 час 51 минута 3 секунды.

Согласно жеребьевке, в финальном заезде первая дорожка досталась зеленому танку китайцев, вторая — красному танку россиян, третья — желтому танку азербайджанцев и четвертая — синему танку белорусов.

Суть финального марафона, на первый взгляд, была достаточно проста. На деле же для победы командам приходится приложить недюжинные усилия.

Машины соперников стартуют одновременно. Гонку команда завершает, когда дистанцию марафона пройдут три экипажа, после чего их время суммируется. При этом каждый экипаж совершает по полигону 4 круга (протяженность каждого — 4100 метров), не только преодолевая колейный мост, гребенку, проход в «минном поле», косогор, брод, эскарп и иные препятствия, но и ведя огонь из 125-мм пушки, а также спаренного и зенитного пулеметов.

Заметим, что из пушки танки выполняют фланговую стрельбу по трем мишеням сходу — это считается самой сложной частью прохождения дистанции танкового биатлона. При этом точность стрельбы во время конкурса играет более важную роль, чем скоростной режим. Каждый промах наказывается штрафным кругом, поэтому гнать сломя голову, но мазать на огневом рубеже — это верный путь к поражению. Препятствия во избежание пит-стопов тоже следует проходить максимально аккуратно.

Впрочем, вернемся на субботнее Алабино.

Гонг — гонка началась!

После полудня над полигоном традиционно прошел Ил-76, прибивший пыль десятком тонн сброшенной воды. В 15:00 прозвучал гонг — гонка началась!

Первым со старта даже не двинулся, а прыгнул российский танк. Тактика наших была понятна. Ставший лидером, помимо очевидного выигрыша во времени, получает во время первого круга еще один бонус — соперники вынуждены двигаться в созданном первым танком шлейфе из грязи, пыли и дизельного выхлопа. Это серьезно затрудняет работу механиков-водителей и командиров догоняющих машин.

Кстати, о выхлопе. На протяжении почти всей гонки российскую машину можно было издалека уверенно опознать не только по окраске танка, но и по угольно черному цвету выхлопа, свидетельствующему об экстремальном режиме работы перефорсированного двигателя, обильно «выплевывающего» наружу не полностью сгоревшую солярку. Смотрелось со стороны это, конечно, не очень эстетично. Однако яростно клокочущая красная «семьдесятдвойка» под управлением механика-водителя младшего сержанта Баина Бодеева ураганом неслась по трассе, что, с точки зрения танкистов, явно окупало все минусы такой работы дизеля.

Тем временем угодившие в устроенную российской машиной дымовую завесу, временно ослепшие и допустившие при преодолении препятствия ошибку азербайджанцы заработали свой пит-стоп. Первый, но далеко не последний. Затем желтый танк не смог поразить из зенитного пулемета одну мишень — зато китайцы поразили все.

Наводчик-оператор красной машины сержант Павел Золотько так же филигранно на дистанции 1600–1800 км вогнал сходу три снаряда из 125-мм пушки в мишени №12 «Танк».

У белорусов первый круг был скоростным — без выполнения огневых задач. Желтый танк на проходе косогора поймал второй пит-стоп, что обошлось азербайджанцам в потерю минуты.

А китайцы… Китайцы буквально дышали в затылок россиянам.

Словно гвозди забил…

Для передачи эстафеты вторым экипажам через 27 минут после начала гонки красный и зеленый танки, оставившие позади белорусскую и азербайджанские машины, затормозили почти одновременно. При этом китайский танк умудрился рвануться вперед после пересменки экипажей на 10 секунд раньше российского!

Но мехвод старший сержант Сандан Санжиев оказался настоящим асом: на отсечке 29 минут 30 секунд красный танк играючи обошел зеленый. Трибуны ревели от восторга. Но затем нашим пришлось сбросить скорость перед фланговой стрельбой, поэтому китайцы вновь вырвались вперед.

У белорусов вместо экипажа старшего сержанта Владислава Гапоника свои места в танке занял экипаж старшего лейтенанта Ивана Гуза. Вперед! — синяя «семьдесятдвойка» унеслась на колейный мост.

На огневом рубеже застряли азербайджанцы. Желтая машина то начинала ползти, то внезапно оттормаживалась. Ствол пушки дергался, словно принюхивался к мишенному полю. Выстрел. Снаряд едва-едва задел правый край мишени — но задел. Попадание засчитано, однако… окончательно «обессилевший» желтый танк остановился. Неизвестно, что там у азербайджанцев «скисло», но они приняли решение о замены машины, а это влечет за собой штрафной круг.

Второй российский экипаж удачно отстрелялся из пушки. Правда, один из снарядов повторил азербайджанский «подвиг», то есть едва-едва задел мишень. Но поскольку все же задел — попадание засчитано!.. Зато из пулеметов наши отстрелялись безукоризненно.

Китайцы допустили ошибку при преодолении прохода в «минно-взрывном заграждении» — пит-стоп. Белорусский наводчик-оператор Андрей Пакулис просто красавец — трассеры белорусов исправно прошили мишени! За корректировщика у Пакулиса в этом момент был не абы кто, а сам начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РБ генерал-майор Андрей Некрашевич. Кто корректировал стрельбу оператора-наводчика ефрейтора Чжу Кунхао, неизвестно, однако китаец загнал свои снаряды в мишени тоже четко — словно гвозди забил.

Азербайджанцы упрямо повторили свою ошибку при прохождении косогора — опять пит-стоп. До смены первого экипажа вторым желтый танк добрался лишь спустя 44 минуты с начала гонки. Потом азербайджанцы промазали из пулемета по мишени №11 «Противотанковое безоткатное орудие/наземная установка ПТУР».

Тем временем китайцы наехали на «мину», а затем им не повезло еще раз. Командир второго экипажа старший сержант Ши Сянькуань долго не мог устранить задержку при стрельбе из зенитного пулемета. А когда наконец-то устранил, то выпустил оставшиеся патроны в «молоко», так и не поразив мишень №25 «Вертолет».

Носиться дальше по трассе с «отбившимся от рук» пулеметом китайцы не захотели и решили поменять танк. В результате первыми на последнюю в марафоне пересменку экипажей прикатили россияне.

Табло показывало, что с начала заезда миновало 56 минут. В прошлом году финальный марафон наши выиграли, пройдя всю дистанцию за 1 час 33 минут 20 секунд. Теперь всех интересовало, получится ли у команды России превзойти этот результат в 2020-м.

Без права на ошибку

Многим казалось, что самое трудное для красного танка уже позади. То, что это не так, стало понятно буквально спустя считанные минуты, когда третий российский экипаж не смог из пушки поразить ни одну из мишеней.

Конечно, и раньше во время финальной эстафеты наши промахивались. Но чтобы из пушки и три раза подряд — такого не случалось еще никогда. Внезапно судьба почти уже выигранного марафона повисла на волоске. Почему? Потому что шедшие вторыми китайцы не мазали!

Но разбираться в причинах промахов было некогда. Чтобы подстраховаться на случай выхода из строя системы управления огнем танка, россияне поменяли машину. Права на ошибку у экипажа старшего лейтенанта Марселя Хафизова уже не оставалось. Даже малейшая из них почти неминуемо приводила к победе китайской команды.

На трибунах воцарилось гробовое молчание. Случившегося не ожидал никто.

Час и четыре минуты с начала гонки. Пока второй экипаж азербайджанской команды еще блукал где-то на трассе, в танке команды РБ занял места третий экипаж. Пожалуй, у белорусов он оказался самым необычным. Командир танка — выпустившийся совсем недавно из академии лейтенант Павел Дудык. Наводчик-оператор — неоднократный участник танкового биатлона старший прапорщик Денис Моисеенко. Ну а мехвод, старший прапорщик Виталий Богруденко, вообще, кажется, не пропустил ни один из чемпионатов мира по танковому биатлону с 2014 года.

Откровенно говоря, повторить свой успех 2019 года и прийти к финишу финального марафона вторыми белорусы уже вряд ли рассчитывали — отрыв россиян и китайцев от синего танка был уже слишком велик. Но почему бы не попробовать улучшить свое прошлогоднее время прохождения дистанции — 1 час 41 минута 19 секунд? И белорусы попробовали.

Марафон продолжался. Рев двигателей, чад дизельного выхлопа, фонтаны песка и воды из-под гусениц, клацанье траков, грохот выстрелов, попадания, промахи и драйв. Небывалый драйв!

На диком адреналине

Неизвестно, что в эти минуты чувствовал экипаж красного танка, но держался он отлично. Марсель Хафизов продырявил из зенитного пулемета все положенные мишени. Еще три мишени поразил из спаренного пулемета наводчик-оператор сержант Геннадий Шалдаев. А потом механик-водитель младший сержант Халель Мулдагалиев аккуратно домчал всех до финишной черты.

Красный танк закончил марафон первым! Результат команды России — 1 час 28 минут 50 секунд.

Отстав от красного танка всего на 39 (!) секунд за полуторачасовой марафон, вторыми завершили гонку китайцы. «Девяносто шестой» почти победил «семьдесятдвойку», но «почти» в танковом биатлоне не считается. Накал страстей был такой, что у зрителей возникло ощущение — еще немного, и воздух начнет искрить.

Третьими финишировали белорусы — 1 час 37 минут 48 секунд. Четвертыми — исключительно на морально-волевых — закончили гонку азербайджанцы: 1 час 54 минуты 22 секунды.

Все без исключения участники финального марафона танкового биатлона 2020 года повысили свои прошлогодние показатели. Лучшими снайперами заезда стали китайцы и белорусы — 23 пораженные мишени из 24. Красный танк попал по мишеням 21 раз, желтый — 17.

Но главное, что по времени прохождения дистанции финального марафона победа на танковом биатлоне осталась за командой России. Победа, добытая в состязании с сильнейшими соперниками на пределе возможностей, на диком адреналине.

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет победителей финального заезда чемпионата мира по танковому биатлону 2020 года и желает дальнейших успехов.

В заключении отметим, что, возможно, 5 сентября мы в последний раз наблюдали на трассе танкового биатлона его «аксакалов» — танки Т-72Б3. В минувшую субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство России планирует модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до уровня новейшего варианта «семьдесятдвойки» — Т-72Б3М. С учетом этого обстоятельства продолжать использовать во время проведения танкового биатлона Т-72Б3, серьезно уступающие по тактико-техническим характеристикам Т-72Б3М, будет довольно странно.

Если замена «рабочих лошадок» танкового биатлона действительно состоится, то не исключено, что и китайская команда в 2021 году захочет попробовать пересесть с Type 96B на Т-72Б3М.