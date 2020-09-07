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Эксперт рассказал, вырастет ли биткойн до 15 тысяч долларов

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Эксперт рассказал, вырастит ли Bitcoin до 15 тысяч долларов

Если мир накроет вторая волна эпидемии коронавируса, то криптовалюта, как и остальные рынки, может упасть. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Ранее в экспертном совете Государственной думы по цифровой экономике заявили, что у биткойна есть очень хорошие шансы на скорое достижение психологической отметки в 15 тысяч долларов.

— Чего ждать от биткойна в ближайшее время?

— В ближайшее время цена «монеты» будет нестабильной. В течение месяца будут наблюдаться ценовые колебания, которые вызваны в целом тенденциями, происходящими на рынке. Сегодня мы наблюдаем некий откат цен на токены DeFi-проектов. Наблюдается общее падение рынка. И если еще несколько дней назад мы отмечали цену биткойна на уровне 12 тысяч долларов, то на четверг, 3 сентября, цена опустилась к отметке 11 350 долларов. Как сигнализировали технические индикаторы, биткойн опустился ниже 11 400 долларов. И это может говорит о развороте бычьего тренда.

— Сможет ли биткойн приблизиться к отметке в 15 тысяч долларов?

— Сейчас однозначно нельзя сказать, сможет ли «монета» достигнуть таких ценовых высот. Большинство криптоэкспертов прогнозируют рост «монеты» до отметки в 15 тысяч долларов до конца года. И я в чем-то соглашусь с прогнозами, так как биткойн может войти опять в бычий канал. Но этот прогноз может быть отменен под воздействием внешних факторов. До сих пор непонятно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если же мир накроет вторая волна эпидемии, то криптовалюта, как и остальные рынки, может пережить падение. И наоборот, институциональные инвесторы могут активизироваться в случае второй волны коронакризиса и перевести свои активы в криптовалюты.

Эксперт рассказал, вырастит ли Bitcoin до 15 тысяч долларов

Сейчас мы уже видим несколько подобных примеров. К примеру, компания MicroStrategy, специализирующаяся на бизнес-аналитике, уже перевела 250 миллионов долларов в криптовалюты для формирования резервного фонда. Кризис подстегивает крупных инвесторов вкладывать деньги в криптовалюты, а это толкает цену монеты вверх.

— Сколько будет стоить биткойн до конца года?

— На этот вопрос достоверно не ответит ни один эксперт, так как цена «монеты» зависит от множества факторов. Я считаю, что биткойн до конца года не превысит отметку в 13 тысяч долларов. Скорее всего, цена будет колебаться в районе 11 200 — 12 300 долларов.

— ­Сейчас на рынке криптовалют наблюдается интерес со стороны институциональных инвесторов. Стоит ли рассматривать криптовалюты в качестве инвестиций?

— На мой взгляд, конечно, стоит. Сегодня все больше институциональных инвесторов рассматривают криптовалюты как средство инвестиций. Постоянный рост фьючерсов на биткойн на Чикагской торговой бирже (СМЕ) свидетельствует о том, что крупные инвесторы предпочитают инвестировать в криптомонеты. С начала года было запущено несколько фондов, которые предоставляют институциональным инвесторам доступ к торговле криптовалютами. Я уверен, что в дальнейшем эта тенденция будет развиваться.

Эксперт рассказал, вырастит ли Bitcoin до 15 тысяч долларов

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