Убийца расправился с двумя жительницами Екатеринбурга по «плану возмездия»

Екатеринбург, 7 сентября. Обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга Алексей Александров заявил, что мотивом его действий послужили школьные обиды. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мать одной из погибших девушек.

В ходе допросов обвиняемый утверждал, что у него была «программа возмездия» за четыре тысячи школьных обид. Александров планировал убить четыре человека, однако его жертвами стали Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. При этом отец обвиняемого опровергает слова сына, отмечая, что в школе у него не было проблем и разногласий с окружающими.

Убийству двух девушек в Екатеринбурге на склоне горы Уктус произошло 25 августа 2018 года. 28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова отправились на гору, чтобы встретить рассвет. Подруги заказали пиццу, доставщик стал одним из последних, кто видел их живыми. Спустя 30 минут после его визита к девушкам подошел мужчина в темной одежде и неожиданно выстрелил два раза в Ксению, а затем в Наталью.

Тела девушек он оттащил вглубь леса, после чего скрылся с места происшествия. Ксения погибла на месте, Наталья умерла спустя пять дней в реанимации, не приходя в сознание.