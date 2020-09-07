Проклову в черном платье с перьями сравнили с Малефисентой

Москва, 7 сентября. Актриса Елена Проклова показалась в экстравагантном образе и впечатлила поклонников. Они сравнили артистку с голливудской звездой Анджелиной Джоли в роли чародейки Малефисенты.

В своем Instagram Проклова выложила фото в черном платье в пол с подолом из огромных перьев. На снимке она также предстала в черном парике и подчеркнутыми в тон глазами.

«Вся в образе», — подписала она кадр.

Публикацию актриса также сопроводила хештегом «Почему нет?».

Подписчики оценили перевоплощение звезды. В комментариях они написали, что Прокловой идет черный цвет, а также выразили мнение, что она похожа на ранее упомянутую героиню Джоли и российскую коллегу Людмилу Гурченко.

«Красотка», — восхитилась актрисой mrinaniko. «Так вам идет темный цвет», — отметила karinapesahov. «Адвокат дьявола!» — констатировала marinascordatonyc. «Класс! И на Гурченко похожи», — поделилась ассоциацией nattalia567. «Шикарно», — поразилась ev_malih. «Русская Малефисента (наш ответ Анджелине Джоли)», — заявил пользователь muzms55. «Образ впечатляет», — признался general_bass_suomi.

Еще недавно в Сети Проклова столкнулась с противоположной реакцией в свой адрес. Интернет-пользователи раскритиковали артистку после участия в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Их возмутило, что актриса встала на защиту коллеги Михаила Ефремова, ставшего фигурантом дела о смертельном ДТП.