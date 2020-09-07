Проклову в черном платье с перьями сравнили с Малефисентой

Москва, 7 сентября. Актриса Елена Проклова показалась в экстравагантном образе и впечатлила поклонников. Они сравнили артистку с голливудской звездой Анджелиной Джоли в роли чародейки Малефисенты.
В своем Instagram Проклова выложила фото в черном платье в пол с подолом из огромных перьев. На снимке она также предстала в черном парике и подчеркнутыми в тон глазами.
«Вся в образе», — подписала она кадр.
Публикацию актриса также сопроводила хештегом «Почему нет?».
Подписчики оценили перевоплощение звезды. В комментариях они написали, что Прокловой идет черный цвет, а также выразили мнение, что она похожа на ранее упомянутую героиню Джоли и российскую коллегу Людмилу Гурченко.
«Красотка», — восхитилась актрисой mrinaniko.
«Так вам идет темный цвет», — отметила karinapesahov.
«Адвокат дьявола!» — констатировала marinascordatonyc.
«Класс! И на Гурченко похожи», — поделилась ассоциацией nattalia567.
«Шикарно», — поразилась ev_malih.
«Русская Малефисента (наш ответ Анджелине Джоли)», — заявил пользователь muzms55.
«Образ впечатляет», — признался general_bass_suomi.
Еще недавно в Сети Проклова столкнулась с противоположной реакцией в свой адрес. Интернет-пользователи раскритиковали артистку после участия в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Их возмутило, что актриса встала на защиту коллеги Михаила Ефремова, ставшего фигурантом дела о смертельном ДТП.