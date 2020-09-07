В Крыму призвали не рассчитывать на получение воды с территории Украины

Симферополь, 7 сентября. Для возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины имеется ряд препятствий, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что рассчитывать на получение воды с территории Украины невозможно, какая бы сложная ситуация с точки зрения водоснабжения на полуострове ни сложилась.

Отметим, что ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила об одинаковой ответственности за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой как со стороны Украины, так и со стороны России.

По словам Бобкова, инфраструктура, которая раньше обеспечивала транспортировку воды, за годы отсутствия подачи пришла в «абсолютную негодность».

«Если на территории Республики Крым основные объекты, связанные с перекачкой воды, еще находились под охраной, и, насколько это возможно, в отсутствие воды содержались в законсервированном виде, то на Украине, по моей информации, все давным-давно уничтожено», – сказал Бобков.

Кроме того, вице-спикер усомнился в серьезности намерений со стороны Украины. По его словам, очень низка вероятность, что в случае внесения инвестиций Россия получит договороспособного партнера.

«Мы помним, как у нас был нормальный юридический диалог на предмет поставки электроэнергии с территории Украины, и как по воле террористической организации при пособничестве властей Киева эта ситуация моментально изменилась и приобрела бесповоротный характер. Поэтому рассчитывать на этот источник воды в принципе не надо», – подчеркнул вице-спикер.

Напомним, Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. А после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена в одностороннем порядке.