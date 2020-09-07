Телеведущий Норкин раскритиковал «Довод» Нолана за халтуру

Москва, 7 сентября. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» считался одним из самых ожидаемых в нынешнем году. Однако далеко не все были в восторге от картины. Негативными эмоциями от просмотра ленты поделился в Instagram телеведущий Андрей Норкин.

По мнению автора публикации, об этом фильме слишком много говорили, что пошло во вред режиссуре. Норкин был крайне разочарован фильмом, который, по его мнению, был невероятно трудным для понимания.

«Получилась какая-то несусветная халтура, сляпанная в полном соответствии со словами эпизодической героини, появляющейся в самом начале фильма и тут же навсегда исчезающей из него: «Не пытайся это понять!» — охарактеризовал увиденное автор поста.

Норкин считает, что создатели картины были крайне высокого о себе мнения, решив, что ожидающие ленту фанаты «проглотят» увиденное.

Телеведущий выразил сожаление, что потратил более двух часов на просмотр «Довода». Он подчеркнул, что если бы можно было повернуть время вспять, он бы не стал его смотреть, учитывая надоевших «русских злодеев».

Поклонники поддержали Норкина, обратив внимание на его емкий комментарий к фильму.