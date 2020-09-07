Рязанского учителя уволили за онанизм при школьнице

Рязань, 7 сентября. Учитель, занимавшийся онанизмом при семикласснице в Рязанской области, уволен, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила представитель ведомства.

Ранее ученица Ключанской средней школы Кораблинского района рассказала матери о случившемся на уроке инциденте. Девочка — единственная ученица в своем классе — объяснила, что педагог регулярно занимался при ней мастурбацией, сидя за учительским столом, но снять происходящее не получалось.

«В настоящее время педагог освобожден от занимаемой должности», — сказала представитель областной прокуратуры.

Министерство образования и молодежной политики региона и следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители дадут оценку действиям руководства школы, выяснят обстоятельства приема мужчины на работу.

Накануне стало известно о другом вопиющем случае с участием учителя. Педагог из Ровенского района Украины застрелила мужа и ранила из револьвера дочь.