Певцов обратился к поклонникам из больницы в Коммунарке

Москва, 7 сентября. Известный российский актер Дмитрий Певцов сообщил, что готовится к выписке из больницы в Коммунарке.

Звезда сериала «Бандитский Петербург» обратился к своим поклонникам. В его Instagram появилось видео с сообщением о скорой выписке.

«Мне сделали контрольную КТ. Здесь я нахожусь 10-й день, получается. Мне сейчас объяснили, это называется «внебольничная пневмония». Анализ ПЦР не подтвердил наличие коронавируса», — сказал Певцов.

Актер удивлен сам, что у него нет коронавируса. У него в крови много антител, которыми артист готов поделиться со всеми желающими.

Поклонники отреагировали на эту новость. Они пожелали Певцову крепкого здоровья и долголетия.

«Дмитрий, вы классный! Здоровья вам побольше и вообще счастья побольше», — написал поклонник. «Ура! Понятно, что ничего непонятно», — заметила другая подписчица. «Дима, сил и миллиона антител», — пожелал еще один поклонник.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Певцов якобы находится в коме. Однако артист опроверг эти слухи, заявив, что у него температура 36,6, ничего не болит.