«Шугалей-2» показал жестокую и настоящую историю захваченных в Ливии россиян

Санкт-Петербург, 7 сентября. Авторы фильмов «Шугалей» и «Шугалей-2» смогли создать уникальную атмосферу, в отдельных местах жестокую, но настоящую, вызывающую сопереживание, заявил музыкант и актер Николай Носков.

«Я рад, что в России снимают и такое кино. Это очень специфический жанр, для нас такой непростой. Тут нельзя сказать, чего больше — боевика или детектива. Важно, что очень все правдиво. Это очень важно», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению артиста, когда русские играют иностранцев или шпионов, в постсоветском пространстве этого иногда выглядит немного наивно, но не в случае с картиной о Шугалее.

«Здесь, конечно, самое важное — это созданная атмосфера. Где-то очень тяжелая, но настоящая. Такая, которой веришь», — заключил он.

Как сообщалось ранее, фильм «Шугалей» и «Шугалей-2» основаны на реальной истории похищения российских социологов в Ливии.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан в мае 2019 года были захвачены боевиками в плен в Ливии. Они и сейчас незаконно удерживаются в тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями содержания. Им не предъявили никаких официальных обвинений.

МИД РФ и ФЗНЦ прилагают все возможные усилия, чтобы добиться освобождения социологов. Этой цели служит и фильм «Шугалей», а также вторая его часть, премьера которой состоялась 6 сентября на телеканале НТВ.

Копию первого фильма о социологах, опубликованную на канале «Russia Today Документальный» на YouTube, посмотрели уже около двух миллионов человек.