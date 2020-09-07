Миро пристыдила «превращающую себя в посмешище» Пугачеву

Москва, 7 сентября. Скандально известная своими резкими и категоричными высказываниями блогер Лена Миро призналась, что певица Алла Пугачева все же вызывала у нее некоторое уважение силой своей личности. Однако с некоторых пор примадонна российской эстрады утратила и эту минимальную привилегию в глазах критичного светского хроникера, как сообщила Миро в своем ЖЖ.

Блогер призналась, что всегда была невысокого мнения о Пугачевой, считая ее неважной певицей, непривлекательной, грубой и неприятной, но все же сильной женщиной.

Однако за последнее время мнение Миро о знаменитой певице окончательно испортилось. Причиной этому стало то, что супруга Максима Галкина в свой 71 год, по словам острого на язык блогера, все еще отчаянно пытается цепляться за молодость, «лепя из себя тридцатилетку». Светский хроникер констатирует, что в этом возрасте уже становятся прабабушками, а артистка, «нацепив мини-юбчонку старшеклассницы, ведет детей, выношенных другой бабой, в первый класс и фотошопит себя до неузнаваемости».

Миро считает, что Пугачевой нечего доказывать общественности — она уже построила карьеру и вписала свое имя в историю российской эстрады. Попытками же вернуть молодость в социальных сетях она «приравнивает себя к эскортницам», для которых существует только Instagram и фотошоп.

«Эскортнице-то надо себя продать, а тебе чего надо? От смерти убежать? Так не получится. А вот от страха смерти избавиться можно. Однако фильтры, пластика и фотошоп в этом не помогут. У вас есть совет для Пугачевой? Мне лично неприятно видеть, как она превращает себя в посмешище», — пишет блогер.

Ранее Миро осудила блогера и бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Долматову, которая выложила в Instagram фотографию весьма интимного характера, назвав это «случайностью». Главный скандальный блогер ЖЖ уверена, что Айза сделала это «в жалкой попытке привлечь к себе внимание».