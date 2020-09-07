Молодая жена Петросяна возмутила россиян отказом купаться в Черном море

Сочи, 7 сентября. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в очередной раз вызвала волну критики в свой адрес. На этот раз супруга артиста возмутила россиян тем, что отказалась купаться в Черном море.

Евгений Петросян приехал в Сочи, чтобы принять участие в съемках фестиваля «Юморина». Судя по всему, Брухунова решила составить компанию супругу в поездке.

На своей странице в Instagram жена юмориста опубликовала несколько снимков, сделанных в курортном городе. Под одним из постов подписчики Брухуновой отметили, что за время отпуска она почему-то не посетила пляж и не искупалась в море. В ответ жена юмориста назвала Черное море грязным.

Резкий ответ Брухуновой возмутил некоторых россиян, особенно жителей Сочи. По мнению подписчиков супруги Петросяна, она могла ответить на вопрос о купании не так резко.

«Можно было ответить и подобрее. Я живу на море, и мне, конечно, вообще наплевать, кто там где купался, а есть люди, которые моря и не видели никогда», — написала одна из поклонниц Брухуновой, отметив, что ничего такого в вопросе про купание нет.

«Я не купаюсь в Черном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить», — ответила супруга Петросяна.

Пока его жена спорит с подписчиками, 75-летний Петросян не только работает, но развлекается в Сочи, как может. Недавно он впервые сел на гидроцикл.