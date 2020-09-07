Галкин тремя словами ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Москва, 7 сентября. Известный телеведущий Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой.

Причиной предположений о расставании артистов стал неоднозначный пост Пугачевой. Примадонна российской эстрады рассказала «первое правило» семейного счастья: «Не смотри налево! Смотри направо и вперед». После этой фразы в Сети стали активно обсуждать, разведется звездная пара или же нет.

Галкин решил опровергнуть слухи привычным способом: через Instagram. Юморист опубликовал совместные снимки с супругой, на которых они счастливо улыбаются, а Пугачева даже показывает язык.

«Не дождетесь, сплетники», — коротко, тремя емкими словами ответил на домыслы Галкин.

Поклонники поддержали артистов, назвав их красивой и гармоничной парой.

«В сплетни мы и не верим, ведь по вашим глазам, полным любви, все и так понятно», — написал пользователь под ником allapugacheva_prima.

Ранее журналисты пытались разузнать подробности личной жизни Пугачевой и Галкина у «поп-короля» российской эстрады Филиппа Киркорова и у певца Николая Баскова. Оба отказались обсуждать эту тему. А бывший муж примадонны назвал семью «прекрасной».

Отметим, что понервничать поклонников заставил не только пост Пугачевой о семейном счастье, но и ее совместное фото с певцом Александром Буйновым. На снимке исполнительница нежно прижалась к груди артиста, а в комментарии призналась ему в любви.