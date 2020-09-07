Ушедшего из «Табакерки» Максима Матвеева застали на съемочной площадке

Заслуженный артист России Максим Матвеев, который покинул «Театр Олега Табакова», продолжает кинокарьеру. Матвеев отказался отвечать на вопрос о проектах, в которых участвует, поскольку в этот момент находился на съемочной площадке. А актер «Табакерки» Евгений Миллер рассказал, что ситуация в театре полностью соответствует тому, что известно из официальных репортажей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что народный артист России, художественный руководитель «Театра Олега Табакова» («Табакерки») Владимир Машков рассказал, кто заменит покинувшего труппу Максима Матвеева в спектакле «Кинастон». На сцене «Табакерки» Матвеева в роли Эдварда Кинастона по согласованию с режиссером спектакля Евгением Писаревым заменит артист Юрий Чурсин.

По данным СМИ, Матвеев расторг договор с театром по своей инициативе в связи с новыми проектами и переездом в Петербург, где живет его семья — актриса Елизавета Боярская и двое их общих сыновей.

Федеральное агентство новостей дозвонилось до Максима Матвеева, чтобы задать вопрос, над чем он сейчас работает, но тот сказал, что не может ответить, поскольку находится на съемочной площадке. Что ж, это знак, что сверхпопулярный актер продолжает кинокарьеру. Оперативно получить информацию о творческих планах Матвеева у его директора корреспонденту ФАН не удалось. Возможно, в настоящий момент заслуженный артист РФ снимается в новом сериале.

ФАН также дозвонился актеру «Табакерки» Евгению Миллеру с вопросом о происходящем в театре. Евгений отметил, что вся информация была озвучена на открытом для прессы общем собрании труппы, и ему к этому добавить нечего.

«Ситуация в театре полностью соответствует тому, что известно из официальных репортажей», — отметил актер.

Ранее в ходе собрания труппы художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков сообщил, что информация об уходе из театра Розы Хайруллиной и других известных артистов не соответствует действительности: звезда сериала «Зулейха открывает глаза», а также Андрей Фомин, Иван Шибанов и Юлиана Гребе продолжат сотрудничать с театром в качестве приглашенных артистов. Кроме того, труппа «Табакерки» пополнилась выпускниками театральной школы Олега Табакова.