Стало известно, что нужно есть на завтрак для эффективного похудения

Лос-Анджелес, 7 сентября. Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал, какие продукты нужно есть на завтрак, чтобы похудеть.

Эксперт заметил, что плотный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня. С утра можно есть молочные продукты, отварное мясо птицы, говядину, белую рыбу и морепродукты.

Браун посоветовал съедать по утрам богатую белком пищу. Такая еда предотвращает переедание. Идеальным завтраком считается употребление отварных яиц, фруктов и овощей, лосося.

Можно сочетать яйца с авокадо, жирной рыбой, грибами, шпинатом и яркими овощами. Тренер советует съедать утром 2/3 всего дневного рациона, пишет Express.

То есть 50% всех суточных калорий должны приходиться на завтрак, еще 30% — на обед, остальное можно оставлять на ужин. Последний прием пищи — самый легкий.

Браун провел 12-недельный эксперимент. Испытуемые, которые плотно завтракали, сбросили 9 кг. Остальные участники плотно ели на обед, они потеряли лишь 3,5 кг.

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