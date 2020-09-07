В ООН раскрыли заказчиков водной блокады Крыма

Москва, 7 сентября. Заявление официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл об ответственности Украины за подачу воды в Крым показывает, что Россия должна продолжать давление в этом вопросе. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, заявление Тросселл о том, что Киев и Москва несут ответственность за обеспечение жителей полуострова чистой питьевой водой, получилось уклончивым и непрофессиональным. Сенатор обратил внимание, что представительницу ООН четко спросили, законно ли Украина блокирует Северо-Крымский канал. В ответ она «развела демагогию», где решила вовсе умолчать о водной блокаде.

«Структура ООН, призванная защищать права человека по всему миру, априори должна выступать против всяких блокад и ограничений. Однако на деле мы видим лишь отписку и нежелание выполнять прямые обязанности. Ведь Тросселл просто констатировала факт: Россия на своей территории обязана обеспечивать граждан всем необходимым, Украина — на своей. Это всем понятно и без разъяснений ООН. Однако Киев заявляет, что Крым является территорией Украины, и при этом устраивает блокаду — этой проблемы представитель ООН старательно избегает, что уже говорит о многом», — сказал член Совфеда в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению Цекова, Тросселл своими словами лишний раз доказала, что украинская власть получает указания по блокаде Крыма из посольства США в Киеве.

«По той же причине представители ООН не занимают принципиальную позицию по этому вопросу, предпочитая уходить от прямых ответов, что доказывает участие Вашингтона», — добавил сенатор.

Цеков отметил, что реальные усилия для решения водной проблемы Крыма на сегодняшний день прилагает Россия, прорабатывая разные варианты поставок внутри региона и получения воды с материковой части РФ.

В Киеве в последние годы несколько раз звучали предложения поставлять воду в Крым на платной основе. С аналогичной инициативой выступала и Россия. Но украинские политики, сделавшие такие заявления, тут же подвергались мощной критике со стороны коллег и вскоре отказывались от своих слов. В правительстве Украины же указывали, что готовы возобновить подачу воды только в случае острого гуманитарного кризиса на полуострове.

«В ООН прекрасно осведомлены о проблемах Крыма из-за Украины — информации туда направлено более чем достаточно. А уклончивые ответы представительства Верховного комиссара по правам человека показывают: занять принципиальную позицию в отношении Украины из-за Крыма ООН пока отказывается. Значит, международная организация нарушает собственные же обязательства по защите прав людей. Это не значит, что России стоит прекратить давление на международное сообщество. Наоборот, оно должно продолжаться и усиливаться. Сейчас организация вскользь признала ответственность Украины за блокаду, в будущем удастся добиться большего», — заключил Цеков.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ подача полностью прекратилась.

Прежде острый вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также бурения скважин и добычи воды из подземных источников. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения.