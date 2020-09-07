Турецкий врач сравнил Анкару с Уханью по уровню распространения COVID-19

Анкара, 7 сентября. Врач одного из ведущих колледжей Турции Мустафа Джанкуртаран сравнил Анкару с китайским городом Ухань, где началось распространение пандемии коронавируса. По его словам, в турецкой столице рост зараженных превышает все допустимые пределы.

Согласно публикуемым материалам Министерства здравоохранения Турции, в последние дни в Анкаре вдвое увеличилось число зараженных COVID-19. По мнению профессора Университета Хаджеттепе Мустафы Джанкуртарана, столица превратилась в Ухань — очаг распространения вируса.

В связи с этим власти должны немедленно ввести комендантский час на срок от 10 до 14 дней. Он предупредил, что в скором времени могут выйти из строя городские отделения интенсивной терапии, пишет издание TurkishMinute.

На эти слова отреагировал коллега профессора — главный врач университета Гази в Анкаре Мехмет Архан. Он сообщил, что больницы уже переполнены.

«По сравнению с периодом с марта по май, новые случаи клинически более серьезны. Уровень передачи выше, чем на первом этапе пандемии», — приводит слова Архана издание Turkish Minute.

В публикации отмечается, что сейчас в стране уже есть пациенты с COVID-19, которым не могут выделить больничную койку. При этом ежедневный рост числа случаев заражения в Анкаре колеблется в районе 1500 человек.

По данным столичной Медицинской палаты, среди врачей уже зафиксировано 720 заболевших коронавирусом.

«Вчера просили, чтобы мы использовали защитные маски N95 целых три дня. Обычно они используются в течение 12 часов. Раньше мы меняли их каждый день, но теперь они говорят нам, что мы будем получать по одной каждые три дня», — отмечает издание со ссылкой на анонимный источник.

В тексте отмечается, что наибольшим очагом распространения пандемии стали брачные церемонии. Сейчас в Турции свадьбы проводятся с рядом ограничений. Праздновать разрешается не более одного часа и без застолий. При этом недавно депутат Партии справедливости и развития Джемиль Яман организовал свадьбу на 1500 персон в провинции Коджаэли. На нее так же прибыл местный губернатор, который заставил муниципальных служащих провести подготовку к брачной церемонии.