Пережившая 18 выкидышей британка родила первого ребенка в 48 лет

Лондон, 7 сентября. Англичанка Луиз Уорнфорд родила первого ребенка в 48 лет. Женщина пережила 18 выкидышей, многие годы проходила процедуры ЭКО, но в итоге смогла выносить и родить ребенка, сообщает Yahoo Style UK.

В 1999 году, после свадьбы, Уорнфорд решила родить ребенка, но столкнулась с проблемой: ее муж, у которого уже были дети от первого брака, сделал вазэктомию. Специалист порекомендовал супругам использовать для зачатия внутриматочную инсеминацию. Последовав совету, женщина забеременела спустя три месяца, однако на 12-й неделе беременности УЗИ показало, что плод мертв.

Через полгода она забеременела снова, но на этот раз выкидыш случился по дороге ко врачу. После этого женщина прошла обследование в больнице, которая специализируется на лечении пациенток, переживших несколько выкидышей. Причину этого так и не выяснили.

Все попытки Уорнфорд забеременеть при помощи экстракорпорального оплодотворения заканчивались выкидышем, и спустя 16 лет женщина смирилась с тем, что ей так и не удастся познать счастья материнства.

Книга специалиста по фертильности Хассана Шехаты заставила ее передумать. Прочитав о том, что зачастую причиной выкидышей являются NK-клетки, женщина обратилась к специалисту и вновь прошла процедуру ЭКО, уже под его надзором. К счастью женщины, после 37 недель беременности она родила мальчика весом 2,24 килограмма.