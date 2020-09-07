Кремль не знает дату встречи помощников лидеров «нормандской четверки»

Москва, 7 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает возможную дату встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина).

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября.

«Пока мне не известно о точной дате, — рассказал Песков журналистам. — Идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования. Но я не знаю, вышли сейчас на окончательную дату или нет».

Напомним, что на Украине с 2014 года длится гражданская война. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли в Донецкой и Луганской народных республиках. Новые украинские власти в ответ начали против республик Донбасса военную кампанию. За годы боевых действий погибли несколько тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске. Предыдущий саммит «четверки» прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о новой попытке Киева сорвать диалог в «нормандском формате».