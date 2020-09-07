Диетолог рассказала о вреде и пользе окрошки

Окрошка — исконно русское, очень полезное и освежающее блюдо. Специалист по оздоровлению, натуропат, автор метода «Система осознанного оздоровления — СО2» Ольга Бурлакова рассказала Федеральному агентству новостей о пользе и вреде окрошки.

«Нужно готовить правильно»

По словам диетолога, если приготовить окрошку правильно, то она помогает контролировать аппетит. Это значит, что человек не будет переедать.

«Традиционная окрошка делается с квасом, но полезнее именно окрошка на кефире. Все дело в картофеле, который входит в состав окрошки. Сочетание картофеля и кваса стимулирует к перееданию. Таким образом, человек довольно быстро ощущает, что он снова голоден, появляется желание есть снова. Поэтому сочетание кваса и картошки не полезно, квас лучше заменить кефиром», — пояснила Ольга Бурлакова.

Хотя квас, заметила диетолог, сам по себе богат витаминами и макроэлементами, которые полезны для нашего организма. Однако в настоящее время такого натурального напитка просто нет в продаже. Его можно приготовить самостоятельно дома.

«В массовом производстве изготавливают квас с большим количеством сахара, добавок и красителей. И по этой причине окрошка, сделанная на квасе, принесет больше вреда, чем пользы», — отметила Бурлакова.

Старорусский рецепт

Диетолог обратила внимание, что существует один старорусский рецепт окрошки, который впервые упоминается в XVIII веке в книге «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха». Этот рецепт несколько отличается от привычного современного.

«В старорусской окрошке также много овощей, но есть еще и различные виды жареного и копченого мяса с добавлением уксуса. В старину не было морозильников, а поросят и телят забивали по осени. Окрошку делали летом. Поэтому добавляли туда обрезки мяса, когда-то приготовленного вперемешку с засоленным мясом. И чтобы окрошка казалось вкуснее, а мясо по вкусу было одинаково просоленным, в нее добавляли уксус. Позднее, в XIX веке, окрошка стала уже более популярной. [Она] была обязательным блюдом на царской кухне, в нее часто клали ветчину, копченую дичь и соленые грибы», — рассказала Ольга Бурлакова.

Ранее диетолог рассказала, что вредность фастфуда складывается сразу из нескольких факторов. Главный — санитарные нормы, которые чаще всего не соблюдаются, что становится причиной отравлений.