Эксперт рассказал, как России защитить свои ракеты от «умной гаубицы» США

Россия сумеет защитить свои ракеты от «поумневших гаубиц» США, считает военный аналитик, директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Ранее издание Breaking Defense сообщало, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) модернизированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень, имитировавшую полет российской крылатой ракеты. Учения проходили 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.

Оценивая работу системы, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк выразил уверенность, что управляемые искусственным интеллектом баллистические вычислители способны выдавать правильные рекомендации во время боя с высокотехнологичными противниками вроде России и Китая. Можно сказать, что Пентагон открыто провел учения, имитирующие военный конфликт с Москвой.

По мнению директора программы ПИР-Центра, научного сотрудника дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, автоматизация артиллерии и использование искусственного интеллекта при расчете траектории полета снаряда действительно позволят США чуть улучшить свою противоракетную оборону.

«Все, что может быть автоматизировано, уже автоматизировано, а в дальнейшем будет только интеллектуализироваться. Так что да, искусственный интеллект будет внедряться там, где нужно принимать решения быстро, анализировать большой объем информации, отслеживать много целей, как в случае с Paladin. Это решение в высшей степени целесообразно, потому что в установку заложен алгоритм, позволяющий отслеживать цели, рассчитывать траекторию, определять приоритеты среди целей и сбивать их относительно дешевыми снарядами», — заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Обучение M109 Paladin противодействию крылатым ракетам — это только небольшая часть глобальной сетецентрической системы ведения боевых действий, разрабатываемой в США. Она позволяет проводить обмен информацией между гаубицей и другими компонентами системы — авиацией, разведкой, флотами и спутниками.

«Но развитие всех передовых вооруженных сил идет примерно одним путем: у кого побольше денег — делает первым. У США есть некоторые вещи, которые нам просто пока не по карману, но все равно в таких направлениях идут и наши [разработчики]. А чтобы противодействовать поумневшему Paladin, надо развивать маневренность наших ракет, увеличивать их скорость полета, усложнить сам полет. В общем, есть чем защититься. И то, что мы создаем сегодня — гиперзвуковое вооружение, крылатая ракета с ядерным двигателем, — это все — способы прорвать оборону противника, зайти с неожиданного угла», — заключил эксперт.

Напомним, в сентябре прошлого года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган сообщил, что армия Соединенных Штатов располагает планом по прорыву эшелонированной противовоздушной обороны Калининградской области. Годом раньше он утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирийской Арабской Республике.