Кремль оценил действия губернаторов во время пандемии коронавируса

Москва, 7 сентября. Губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию коронавируса дополнительные полномочия, этот опыт будет учтен и в дальнейшем, оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наделение глав регионов дополнительными полномочиями позволило избежать урона отечественной экономике и справиться с «ударами» пандемии коронавируса. Глава государства обратил внимание, что такая практика доказала свою эффективность еще и потому, что эту меру повторили в ряде других государств.

Песков отметил, что пандемия коронавируса оказалась беспрецедентной и потребовала принятия соответствующих мер. Губернаторы, по его словам, и так обладают широким спектром полномочий, а дополнительные использовали очень эффективно.

«У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что главы регионов должны иметь обратную связь с контрольно-надзорными органами. Этому, по его словам, будет способствовать принятие федерального закона о Госсовете, который позволит наполнить этот орган новым содержанием и сделать его работу эффективнее.