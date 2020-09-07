Зуева показала округлившийся живот после слухов о расставании с Козловским

Москва, 7 сентября. Возлюбленная актера Данилы Козловского Ольга Зуева показала заметно округлившийся живот после известий о возможном расставании пары. Архивное фото, сделанное на ранних сроках беременности год назад, актриса выложила в Instagram.

Девушка отметила, что фото было сделано ровно год назад, на ранних месяцах беременности. На нем Зуева позирует в красном платье на побережье.

«Это платье пока не застегивается. Но я не теряю надежды», — написала актриса под фотографией.

Пока Зуева никак не прокомментировала разрыв с Козловским.

Тем не менее поклонники звездной пары расстроены появившимися в СМИ слухами об их разрыве. Сообщалось, что Зуева уже полгода живет в США одна с дочерью Одой Валентиной, а Козловский уже закрутил новый роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.

Как стало известно, актер уехал из США еще в мае, но в данный момент продолжает оказывать финансовую помощь бывшей невесте и ребенку. Пока родители Оды Валентины хранят молчание в соцсетях, никак не комментируя слухи о разрыве.

Напомним, роман между Козловским и Зуевой начался около пяти лет назад. Поначалу звезды скрывали связь, однако с 2016 года стали появляться на публике и жить вместе. Также долгое время не афишировалась и беременность Зуевой. Дочь актеров Ода Валентина появилась на свет в частной американской клинке.