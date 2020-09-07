Гинцбург объяснил, от чего зависит иммунитет к коронавирусу

На показатели популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах России влияют такие факторы, как эпидемиологическая обстановка и плотность населения. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах страны число обладателей иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 достигает 50% от общего числа участников исследования.

«На сегодняшний день мы видим диапазон от 4% до 50% в разных субъектах», — сказала Анна Попова.

При этом перенесли болезнь более 0,6% населения России, а находились под наблюдением врачей еще более трех миллионов человек, контактировавших с заболевшими.

Советский и российский микробиолог, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил показатели иммунитета к коронавирусу, выявленные специалистами Роспотребнадзора в разных регионах страны. Ученый объяснил, чем может быть вызван разброс от 4% до 50%.

«Эпидемиологическая обстановка. Если плотность населения больше, там, наверное, и иммунная прослойка больше. Если плотность населения меньше, транспортных потоков меньше, то там и количество контактировавших с вирусом будет меньше. Как это интерпретировать в плане протективности — не берусь ответить», — сказал Александр Гинцбург в комментарии ФАН.

Глава центра Гамалеи рассказал, от чего зависит иммунитет к коронавирусу. Об устойчивости к болезни, отметил Гинцбург, говорит выявление специфических антител к возбудителю инфекции. Их определение возможно при использовании специальных тест-систем.

«Если тест-системы определяют общие к коронавирусу антитела, которые не являются вируснейтрализующими, это говорит только об интенсивности эпидпроцесса, а не протективности. Чтобы выявить протективность, надо выделять определенные классы антител, которые вирус нейтрализуют. Это так называемые антитела к RBD. Такие тест-системы сейчас разрабатываются и начинают выпускаться», — объяснил Гинцбург.

Ученый добавил, что торопиться с выводами о защищенности россиян от коронавирусной инфекции пока не стоит.

«Если ставили задачу просто выявить, кто контактировал с коронавирусами, <…> выводы, что наше население защищено в определенной степени, пока что делать рано. Если они использовали тест-системы к RBD, тогда это очень хорошо. Тогда это говорит, что еще чуть-чуть, и у нас популяционный иммунитет уже будет таким, который будет нас защищать от последующих волн появления данного возбудителя», — подытожил Александр Гинцбург.

Напомним, за последние сутки в России выявили 5185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев заболевания в стране составило 1 030 690. Общее число выздоровевших увеличилось до 843 277 человек. Скончался накануне 51 заболевший. За весь период распространения COVID-19 в России зарегистрирован 17 871 летальный случай, связанный с заболеванием.