Митрахович назвал последствия отказа от «Северного потока – 2» для Германии

Строительство газопровода «Северный поток — 2» можно сейчас остановить и возобновить позже, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, слишком много вложено денег в проект, чтобы сходить с почти пройденной дороги. Об этом эксперт рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2». На просьбу оценить выступления ряда немецких политиков с призывами приостановить реализацию проекта Песков признался, что в Кремле следят за этими заявлениями.

«Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Станислав Митрахович подчеркивает, что экономически для Германии остановка проекта не выгодна. Если строительство не возобновится и Берлин откажется принимать газ через «Северный поток — 2», тогда деньги, которые были инвестированы в строительство газопровода, будут потеряны, пострадает немецкий бизнес и планы по газификации страны придется отложить, отметил собеседник ФАН.

«Есть немецкие компании, которые были кредиторами этого проекта, в частности Uniper и Wintershall. Они являются инвесторами проекта. Кроме того, другая компания — Europipe — поставляла трубы для газопровода. Конечно, организация заработала на этом, но не исключено то, что она не вернет свои затраты, если проект будет не реализован. Германии также придется отказаться от планов по развитию газовой инфраструктуры, которая была завязана на «Северный поток — 2». Кроме того, Берлин не получит деньги от транзита газа через свою территорию и не сможет влиять на газовые рынки стран, которые находятся ближе к югу Европы. «Северный поток — 2» был бы для Германии политическим инструментом влияния на реформы Европейского союза», — заявил Митрахович.

Тем не менее остается под вопросом, что для Германии окажется важнее — «экономическая логика» «Северного потока — 2» или политическое давление на Россию. Аналитик считает, что «ядро сторонников» проекта по-прежнему сильно. Крупный бизнес и канцлер Германии Ангела Меркель поддерживают завершение его строительства.

«Я настроен позитивно. Но если нападения на Россию из-за ситуации с [Алексеем] Навальным и обстановки в Белоруссии будут продолжаться, то всякое может быть. Понятно, что мы не можем реализовать проект без Германии. Если Берлин откажется получать газ по «Северному потоку — 2», то проекта не будет. Но пока что есть шансы его завершить», — сказал он.

По словам Митраховича, в крайнем случае можно остановить стройку и потом доделать. К слову, строительство газопровода как раз не ведется с зимы.

«Много было историй и проектов, которые останавливались, а потом задерживались. Игра еще далека от завершения. Мы можем его потом реализовать, но главное — не потерять базовую поддержку самой Германии. Я считаю, что она есть. Да, Германия расколота, но ключевые игроки выступают за проект. Вероятность его осуществления, сейчас или позже, выше, чем полный отказ от проекта. Даже если мы слышим новость, что Берлин замораживает проект, — это не означает его смерть. Слишком много вложено денег, чтобы сходить с почти пройденной дороги. В последующем наши отношения с Европой, может быть, будут восстанавливаться», — добавил он.

Ранее Ангела Меркель, а также правящий блок, состоящий из двух парламентский партий, выступили против отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2». По данным источника Bloomberg в бундестаге, против моратория на строительство газопровода резко выступают промышленные круги ФРГ. Помимо этого, между Москвой и Берлином сложились тесные связи, в том числе и по партийной линии.