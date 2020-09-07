Песков назвал абсурдной инициативу США о создании «списка Навального»

Москва, 7 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной инициативу обозревателя New York Times Брета Стивенса о создании так называемого санкционного «списка Навального».

«Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева, но здесь нужно все-таки трезво оценивать ситуацию», — сказал представитель Кремля, комментируя предложение Стивенса.

Также Песков прокомментировал сообщение о том, что создание «списка Навального» поддержал американский финансист Уильям Браудер. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Браудер разыскивается в России за налоговые и иные преступления, поэтому было бы странно, если бы он «не солидаризировался с такими абсурдными предложениями».

Кроме того, Дмитрий Песков осудил любые попытки связать Россию с «отравлением» скандального блогера Алексея Навального.

«Какие-то попытки как-то ассоциировать Россию с тем, что произошло, российское руководство, они неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути», — подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, а Навального госпитализировали — блогер впал в кому. Затем Навального вывезли на лечение в Германию.

2 сентября в ФРГ заявили, что блогера якобы отравили ядом из группы «Новичок». Различные эксперты неоднократно указывали на несостоятельность этой версии. Например, бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин в комментарии телеканалу «360» заявил, что при распылении подобного вещества все, кто оказывается в зоне действия, через несколько минут теряют сознание.