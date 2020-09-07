В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича и Трампа

Москва, 7 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о встрече лидеров США и Сербии.

«Возможно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками», — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, после визита представителей Сербии с президентом страны Александром Вучичем в США сербские СМИ опубликовали снимок, на котором Вучич сидит на стуле в Белом доме напротив стола американского лидера Дональда Трампа.

Мария Захарова прокомментировала этот снимок, написав в своем личном аккаунте в Facebook, что глава Сербии должен был принять позу героини Шэрон Стоун из знаменитой сцены «Основного инстинкта», то есть положить ногу на ногу. По ее мнению, в таком положении лучше пребывать на переговорах в Белом доме, вне зависимости от ситуации.

В воскресенье спикер МИД РФ принесла извинения за этот пост, пояснив, что он был неверно истолкован. По ее мнению, запись отражала неприятие высокомерия США.

Вучич остро отреагировал на пост Захаровой, заявив, что она продемонстрировала «примитивизм и невоспитанность».