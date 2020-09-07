Песков рассказал, когда Лукашенко приедет на встречу с Путиным

Москва, 7 сентября. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшие дни. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, подготовка визита Лукашенко находится в активной стадии.

«В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что встреча лидеров России и Белоруссии состоится в сентябре, стало известно 30 августа. Главы двух государств провели телефонный разговор и условились, что Лукашенко в ближайшие недели приедет в Москву.

Президент Белоруссии впоследствии заявлял о намерении расставить все точки над «i» на предстоящих переговорах. Лукашенко хочет обсудить наиболее чувствительные вопросы отношений между двумя странами, в том числе обменяться мнениями по поводу политического кризиса в республике.

Ранее состоялась встреча Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил немалый прогресс по многим вопросам двусторонней повестки, в том числе по будущему Союзного государства.