Минская милиция прокомментировала сообщение о задержании Колесниковой

Минск, 7 сентября. Минская милиция не задерживала члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом заявили в ГУВД Мингорисполкома.

«Минская милиция ее не задерживала», — сказали в управлении агентству «Интерфакс-Запад».

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова отметила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой.

Ранее о задержании члена президиума координационного совета сообщило издание Tut.by со ссылкой на очевидцев. По словам свидетельницы, утром 7 сентября неизвестные люди в масках якобы посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись из виду, передает НСН.

Кроме того, о задержании Колесниковой сообщил член президиума координационного совета Павел Латушко. По его словам, еще два члена совета белорусской оппозиции не выходят на связь.