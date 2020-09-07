Лавров впервые с 2012 года прилетел в Дамаск на переговоры с Асадом

Дамаск, 7 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров впервые с 2012 года прибыл в столицу Сирии, где должны пройти переговоры с лидером республики Башаром Асадом и министром иностранных дел Валидом Муаллемом.

Ожидается, что на повестку встречи будут вынесены вопросы борьбы с террористическими группировками, обсуждение работы Конституционного комитета, а также обстановка в зоне деэскалации в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Накануне в столицу Сирии прибыл вице-премьер РФ Юрий Борисов. По данным агентства SANA, делегация РФ проведет переговоры в рамках сирийско-российской межправительственной комиссии России и Сирии.

На минувшей неделе Лавров обсуждал обстановку в САР на встрече с представителями Совета демократической Сирии и спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.