Кто из депутатов Госдумы намерен стать сенатором в 2020 году

В Единый день голосования 13 сентября пройдут выборы губернаторов в 18 регионов. Вместе с главами субъектов сменятся и многие сенаторы, направленные в верхнюю палату парламента от местной исполнительной власти. Каждый претендент на кресло губернатора обязан представить трех кандидатов в Совет Федерации. Федеральное агентство новостей решило разобраться, кто из депутатов Государственной думы может перейти в палату регионов в 2020 году. Всего таких депутатов — восемь.

Кто перейдет из нижней палаты в верхнюю

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы 28 июля. Кандидат от «Единой России» в качестве сенаторов хотел бы видеть зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину, зампредседателя комитета по энергетике Александра Некрасова (КПРФ), члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и сенатора Виктора Павленко.

От Смоленской области место действующего сенатора Франца Клинцевича может занять первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Эту кандидатуру в свою сенаторскую тройку включил глава региона Алексей Островский (ЛДПР). Кроме Окуневой были названы пенсионер Виталий Вовченко и депутат облдумы Нина Куликовских.

Врио главы Чувашии Олег Николаев — самовыдвиженец — также примет участие в выборах губернатора. На сенаторское кресло он предложил первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, члена комитета Госдумы по образованию и науке Алену Аршинову и Героя России, почетного гражданина Чувашии Николая Гаврилова.

«Признательна врио главы Чувашии Олегу Николаеву за доверие в выборе меня в качестве одной из трех кандидатур для представления нашей республики в Совете Федерации», — написала на своей страничке в Facebook Аршинова.

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») в свою сенаторскую тройку включил члена комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Анатолия Тихомирова. Кроме него в списке начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев и ректор областного Института повышения квалификации педагогических работников Наталья Лазарева.

Сенаторы от парламентской оппозиции

В Брянской области на губернаторских выборах не участвует партия ЛДПР. Ее представитель, член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин вошел в список кандидатур в сенаторы главы субъекта Александра Богомаза («Единая Россия»). Он может занять место действующего сенатора Сергея Калашникова. Кроме Деньгина также были представлены депутат областной думы Людмила Журавлева и врач Сергей Галаганов.

Еще одна рокировка в верхней палате по партийной линии произойдет в Иркутской области. В губернаторскую тройку сенаторов Игоря Кобзева (самовыдвиженец) включен член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Чернышев. Отметим, что парламентарий может занять место нынешнего члена Совфеда Вячеслава Мархаева. Фамилию сенатора включил в свой список кандидат в губернаторы от КПРФ Михаил Щапов.

Кроме депутата Госдумы в списке Кобзева также зампредседателя Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров и главврач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов.

Следующая рокировка в верхней палате произойдет в Республике Коми. В губернаторскую тройку сенаторов врио главы региона Владимир Уйба (самовыдвиженец) включил вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову. Кроме нее сенаторами могут депутат Госсовета Коми Сергей Усачев и министр национальной политики Коми Галина Габушева.

После победы новому главе предстоит сделать выбор, кто из представленной сенаторской тройки в результате займет место в сенате, напомнил ФАН политолог Дмитрий Гусев.

«Депутаты Госдумы бывают разные: некоторые из них известны, другие — не очень. И если кандидат включает в свою «команду» известного депутата, то тот очевидно помогает ему своим рейтингом, влиянием, повышает популярность и узнаваемость этого кандидата, а значит и помогает ему победить», — пояснил эксперт.

Политолог Алексей Чадаев, в свою очередь, считает, что такое весомое количество депутатов в сенаторских списках говорит о «некой внутренней борьбе между отдельными группами». По его словам, в регионах уже началось соревнование за формирование списков на переизбрание в Госдуму.

«Условно говоря, люди уже накапливают основания, почему они должны переизбираться на новый срок в Госдуму. У многих будет такой весомый аргумент, что они были не только в Госдуме, но и в сенаторском списке, и их нужно иметь в виду, – сказал ФАН Чадаев. – Современный политик сегодня будет стремиться к Госдуме, потому что Совфед – это все-таки место для избранных, там много людей — героев вчерашних дней. Поэтому, мне кажется, что названые кандидаты в сенаторы всерьез российский сенат не рассматривают. Но и исключать сегодня, разумеется, ничего нельзя».

Напомним, ранее ЦИК России подвел итоги регистрации кандидатов для участия в выборах разного уровня, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября. Так, на выборы глав регионов в сентябре зарегистрированы 89 из 147 кандидатов. Как пояснила глава Центризбиркома Элла Памфилова, в большинстве случаев претенденты выбывали из гонки из-за полного или частичного непредставления документов, и лишь 20% отказов связаны с муниципальным фильтром. По мнению Памфиловой, в ряде регионов он все еще слишком высок, несмотря на призывы ЦИК снизить барьер.