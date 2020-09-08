Почему президент Болгарии поддерживает тех, кто штурмует парламент

В столице Болгарии Софии прошел многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора страны Ивана Гешева. Он был продолжением общенационального протеста, который начался в стране 9 июля 2020 года. В ходе него произошли столкновения митингующих с полицией и жандармерией, было предпринято несколько попыток штурма парламента, есть раненые.

Бойко Борисов даже на фоне лидеров восточноевропейских стран ЕС выделяется своей биографией. Будучи майором в пожарной охране, он увлекался каратэ. После начала так называемых демократических преобразований уволился из МВД, куда входила противопожарная служба. Причиной увольнения был указан его отказ выйти из рядов компартии.

После этого Бойко Борисов создал охранную фирму «Ипон», одним из клиентов которой стал многолетний коммунистический вождь Болгарии Тодор Живков. В те смутные времена как в России, так и в Болгарии охранные фирмы в основном были легальным прикрытием структур организованной преступности. Это подтверждают и документы МВД Болгарии, опубликованные журналистами в феврале 2013 года, из которых следует, что 9 декабря 1996 года Бойко Борисов зарегистрирован как информатор Центральной службы по борьбе с организованной преступностью под псевдонимом Будда. Там же указываются его многочисленные связи и авторитет в преступном мире.

Это время — 90-е годы — в Болгарии до сих пор называют мутренским. Словом «мутра» (в буквальном переводе «морда») здесь называют представителей организованной преступности. Большинство из них понесли справедливое наказание, но не от болгарского правосудия, а от пуль конкурентов, но судьба Бойко Борисова была другой.

Когда Болгарию посетил ее бывший царь Симеон II, то именно фирма «Ипон» осуществляла его охрану. Бойко Борисов понравился царю, и когда монарх стал премьер-министром страны, то назначил его вторым человеком в МВД — главным секретарем. Путь от майора до генерал-майора он преодолел меньше, чем за четыре месяца. После этого стал активно работать со СМИ, постоянно давая интервью по поводу всех громких преступлений, а их в стране хватает. Потом стал мэром Софии, а позднее создал и свою партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). С ней он несколько раз выиграл парламентские выборы.

Сейчас Бойко Борисов является премьер-министром Болгарии. Пост он занял уже в третий раз. Причем оба предыдущих раза он покинул этот пост досрочно. Сначала это произошло в марте 2013 года, когда всю страну сотрясли массовые протесты из-за резкого повышения цен на электричество. В некоторых городах, например в Варне, на них выходило до 20% жителей. Кроме того, начались самосожжения болгар — было как минимум пять таких случаев. Вскоре даже полиция стала выражать свою поддержку протестующим, демонстративно опуская щиты. Второй раз он подал в отставку по результатам президентских выборов 2016 года, так как пообещал, что сделает это, если кандидат от его партии Цецка Цачева не станет лидером страны. Тогда победу одержал нынешний президент Румен Радев.

Тогда была осуществлена интересная комбинация. Накануне выборов официально объявили, что денег на модернизацию ВВС Болгарии нет и охрану воздушных границ страны будет осуществлять авиация Польши. Главком ВВС генерал-майор Радев заявил, что это национальное унижение Болгарии хуже, чем оккупация ее странами Антанты после Первой мировой войны. После этого он демонстративно подал в отставку, зарегистрировался кандидатом в президенты, посетил Собор русофилов и заявил, что в случае победы он отменит санкции против России, так как главы стран ЕС должны принимать решение об их продлении единогласно. После своей победы на выборах он свое обещание не только не выполнил, но и семь раз проголосовал за продление санкций против нашей страны. Польские боевые самолеты в Болгарии так и не появились, а проблему охраны болгарского неба решили традиционно — закупили устаревшие бывшие в употреблении истребители в США.

История нынешних протестов началась 7 июля 2020 года, когда руководитель не попавшей в парламент партии «Да, Болгария» вместе с соратниками приплыл на резиновой лодке к резиденции Ахмеда Догана — неформального лидера парламентарной партии «Движение за права и свободы», которая фактически является турецкой этнической партией, хотя это и запрещено конституцией. Целью визита была проверка, действительно ли находящийся перед резиденцией пляж продолжает быть общегосударственной собственностью и доступен для всех в соответствии с болгарскими законами. По суше на пляж попасть нельзя, так как прилегающая территория резиденции является частной собственностью и ограждена. Христо Иванов успел высадиться на берег и воткнуть в песок болгарский флаг. Тут же появились охранники в спортивных костюмах, которые быстро вышвырнули с пляжа сначала Иванова, а потом и национальный флаг.

Разразился скандал, и все ожидали, что свое слово скажет прокуратура. Так и произошло. Но главный прокурор Иван Гешев произнес не то, что ожидал услышать болгарский народ. Он сказал:

«Прокуратура не намерена заниматься мелкими политическими играми. Попытка одного, до настоящего момента неудачного, политика штурмовать «Зимний дворец» не удалась по нескольким причинам. Прежде всего, потому что это не Зимний дворец, внутри не Каренин, а он на резиновой лодке, а не на «Авроре». Явно пытается установить рабоче-крестьянскую власть. Удастся ли ему это? Не могу сказать».

Главный прокурор Болгарии перепутал героя романа «Анна Каренина» Алексея Каренина с последним председателем Временного правительства Александром Керенским, но не это, а попытка с помощью демагогии замять скандал возмутила болгар. В этот же день президент Румен Радев выступил с обращением, в котором заявил, что мужчины в спортивной форме, изгнавшие Христо Иванова и надругавшиеся над национальным флагом, — сотрудники Национальной службы охраны (НСО) — государственной структуры, созданной для охраны высших руководителей Болгарии, а Ахмед Доган формально был только рядовым депутатом парламента. Глава государства призвал премьер-министра Бойко Борисова, которому подчинена НСО, убрать защитников от Догана.

В ответ 9 июля сотрудники прокуратуры с вооруженной охраной ворвались в администрацию лидера страны и арестовали секретаря президента по правовым и антикоррупционным вопросам Пламена Узунова по обвинению в торговле влиянием и его советника, бывшего сотрудника разведки Илия Милушева по обвинению в разглашении государственной тайны. Ранее Иван Гешев демонстративно сделал запрос в Конституционный суд, где поинтересовался, может ли он арестовать президента страны, но получил отрицательный ответ.

В этот же день начались демонстрации с требованием отставки премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора Ивана Гешева. В Софии и крупных городах страны они продолжаются до сих пор. Активизации их способствовало появление видеозаписи спящего в правительственной резиденции Бойко Борисова, где рядом с ним стоит ночной шкафчик, а на нем лежит пистолет, а в открытом ящике — пачки банкнот по 500 евро и слитки золота. Потом премьер-министр признался, что он всегда держит при себе оружие в целях безопасности, а про евро и золото умолчал. Позже сайт istinskitenovini.bg сообщил, что это видео сняла русская фотомодель Светлана Иванова, которая затем была найдена мертвой со сломанной шеей на греческом острове Санторини. Там же была опубликована и ее фотография. Эту новость перепечатали не только болгарские, но и греческие и северомакедонские интернет-издания. Вскоре выяснилось, что это фейк, а на фото — русская модель Октябрина Максимова, она жива.

Многие болгарские политики и политологи уверены, что на самом деле конфликт между двумя высшими болгарскими руководителями является отражением противоречий между ЕС и США. Ведь Румен Радев пользуется безоговорочной поддержкой Вашингтона, а Бойко Борисов — Брюсселя. Показательны в этом отношении события 17 июля. Тогда президент Болгарии присутствовал в Варне на военно-морских учениях «Бриз» на борту фрегата «Горди». Неожиданно ему сообщили, что с ним хочет встретиться посол США Херо Мустафа. Он сразу же покинул учения и вылетел в Софию.

Постепенно протесты против премьер-министра и главного прокурора разрастались. Появились задержанные, несколько студентов, избитых полицией, оказались в больнице. Протестующие сумели заблокировать три ключевых перекрестка в Софии, установив там палаточные лагеря. Тем самым они создали большие проблемы в работе общественного транспорта. Полиция в одну из ночей убрала палатки, но на другую они появились снова.

Бойко Борисов с целью успокоения народа несколько раз отправлял в отставку министров, но это не помогло. Пытался он также избежать немедленной отставки, проведя выборы в Великое народное собрание для принятия новой Конституции страны, но необходимого количества депутатских голосов ему собрать не удалось.

На данный момент кульминацией противостояния стал протест 2 сентября в Софии. Так как я присутствовал на нем, то кратко опишу происходившее.

Проходил он на так называемом Треугольнике власти — площади, на которой находятся здания правительства, президента и парламента. Причем парламент именно в этот день должен был провести свое первое заседание в этом здании. Раньше там находился ЦК БКП, и многим болгарам не нравился такой переезд. Зато он был по душе либералам, так как теперь перед парламентом не будет стоять памятник российскому императору Александру II с надписью «Царю-освободителю признательная Болгария».

В отличие от французских протестов «желтых жилетов», тут не закрывали все близлежащие станции метро и не останавливали городской транспорт. Более того, тут даже не обыскивали, я свободно прошел на площадь с рюкзаком. Единственное, что проверяли, это наличие документов для быстрой идентификации в случае задержания. Правительство было защищено живой цепью полицейских, а к зданию администрации президента доступ был свободный. Вдоль него люди шли к парламенту, который и был в этот день их главной целью.

Собравшиеся болгары, кроме коррупции среди правителей страны, обсуждали и «отравление» российского либерала Алексея Навального «Новичком». Одни смеялись над тем, что в Западной Европе еще есть наивные люди, которые верят в то, что русские продолжают применять этот яд, хотя ни разу не смогли с его помощью «достигнуть успеха». Другие напоминали, что в Болгарии живет бизнесмен Эмилиян Гебрев, которого, по его словам, травили «Новичком» пять раз. Многие выражали уверенность, что отравят и в шестой, но он останется жив. Интересно, что бредни Гебрева официально поддерживает прокуратура Болгарии во главе с Иваном Гешевым, хотя его предшественник на этом посту, Сотир Цацаров, утверждал другое.

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Слева от входа в парламент были установлены палатки матерей детей-инвалидов от движения «Система нас убивает», которые протестуют против недостаточной помощи их чадам со стороны государства уже более двух лет. Справа от входа в парламент были расположены палатки организаторов протеста, где собирали подписи за отставку премьера, главного прокурора и членов правительства. Там же лежали стикеры с их портретами и надписью «Оставка» («Отставка»), которые могли брать все желающие. Многие клеили их на полицейские щиты. Из этих же стикеров было выложено слово «Отставка» на брусчатке.

Народ все прибывал. На площадке было представлено практически все болгарское общество: от матерей детей-инвалидов до неонацистов с рунами СС на шее. Было несколько священников с хоругвями, видел двух армейских и одного полицейского генерала, очевидно, в отставке. Судя по табличкам, были представлены практически все регионы Болгарии. Несмотря на то, что отставки Борисова и Гешева требует целый ряд политических партий, у стен парламента я заметил только представителей партии «Възраждане» («Возрождение») во главе с ее председателем Костадином Костадиновым, который неоднократно высказывался за перемену нынешнего евроатлантического курса Болгарии. Именно члены его партии наиболее активно проявили себя в столкновениях с полицией и жандармерией.

Флагов было сотни и почти все они были государственными. Заметил я всего один флаг ЕС, но многие, видя его, презрительно свистели. Лозунги несли самые разные, но самым популярным был «Мутры вон». На соседней площади до второго этажа Болгарского народного банка был вывешен баннер «Отставка». Люди держали громадный транспарант «Великое народное восстание». Время от времени тысячи собравшихся скандировали «Борисов е позор, оставка и затвор» («Борисову позор, отставка и тюрьма»). Также на мелодию песни итальянских партизан «Бела чао» исполнялись строки «Борисов чао», а также звучали патриотические песни времен борьбы за освобождение Болгарии от турецкого ига.

Через некоторое время, в районе 10 часов утра, была предпринята первая попытка штурма парламента. Болгары напирали на полицейских, а также пытались перевернуть их машины и микроавтобусы, преграждающие путь к парламенту. Тут в полицейских полетело множество яиц, которые разбиваясь на шлемах и лишали правоохранителей видимости. Они отходили, а их место занимали другие. Однако яйца кончились значительно раньше, чем незапятнанные полицейские. Также в правоохранителей кидали бумажки, имитирующие банкноты в 500 евро с портретом Бойко Борисова. Потом протестующие начали лепить их на щиты.

После второго или третьего штурма через многотысячную толпу демонстративно прошли в окружении охраны президент Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова. Они ободряюще махали всем руками. Люди скандировали «Радев!»

Затем начался новый штурм и полицейских стали забрасывать заранее приготовленным на площади сеном, а когда набросали его достаточно, то попытались поджечь, но стражи порядка пресекли эту попытку. Вообще болгары применили множество лайфхаков. Они не просто кидали в полицию петарды, а предварительно складывали их в маленькие стеклянные бутылочки, которые разлетались на осколки при взрыве. Также применялись для прорыва полицейского оцепления большие зонты, которые обычно летом устанавливают в уличных кафе. С помощью большого национального флага протестующие лишали полицейских видимости, подходя к ним вплотную. Запомнилось мне, что один из штурмов возглавил священник с хоругвью, используя его древко как оружие.

Всего было более двух десятков штурмов и продолжались они весь день, до 11 вечера. Под конец прямо перед входом в парламент установили водомет, но, к счастью, так его и не применили, так как собравшиеся стали расходиться. Интересно, что периоды ожесточенных схваток сопровождались и примирением, когда полицейские в знак солидарности с собравшимися снимали шлемы или опускали щиты. Люди им аплодировали и рисовали розовые сердечки на щитах. Однако потом следовала чья-то провокация и все начиналось снова.

В целом болгарские полицейские действовали достаточно гуманно, по крайней мере, по сравнению с их французскими коллегами. Там, в Париже, на моих глазах люди получали повреждения от резиновых пуль, их сбивали с ног водометами. В Софии ничего этого не было. Если в Париже на площади Бастилия от дыма гранат со слезоточивым газом не было видно стоящей посередине огромной колонны, то в болгарской столице полицейские применяли газ лишь эпизодически, а также использовали горчичный спрей. При этом представитель МВД утверждает, что протестующие тоже прыскали в лицо полицейским спрей, продающийся свободно в охотничьих магазинах для защиты от крупных хищников.

Также МВД Болгарии сообщило, что в результате столкновений пострадали 80 полицейских, из которых 39 оказались в больнице. При этом у троих из них диагностированы ожоги роговицы. Врачи делают все возможное чтобы спасти зрение сотрудников МВД. А от действий полиции пострадало не менее 135 человек. Попали в больницу репортер крупнейшего государственного телеканала БНТ Николай Минков и оператор телеканала БТВ Борислав Мавров. Задержаны 40 человек, из которых 30 — члены партии «Възраждане». После протеста был задержан и Костадин Костадинов. В ночь со 2 на 3 сентября полиция снова ликвидировала палаточные лагеря на софийских перекрестках. По некоторым данным, в одной из палаток был найден «коктейль Молотова».

Мы видим, что в стране ЕС два ее высших руководителя осыпают друг друга обвинениями в коррупции и требуют отставки оппонента. При этом ни США, ни ЕС не пытаются разобраться в ситуации и выяснить, кто из них преступник или, по крайней мере, лжец, что очевидно. Для них оба по-прежнему белые и пушистые. Их принимают на самом высоком уровне со всеми государственными почестями.

Одновременно уже 60 дней в Болгарии идет массовый народный протест, и в последние дни он расширился. Появилось множество пострадавших, но почему-то за ними самолеты из Германии, как за Алексеем Навальным, не присылают. Практически отсутствует информация о событиях в Болгарии в европейских СМИ, лишь иногда сухо журналисты сообщают о протесте. Что-то не слышно, чтобы предлагалось введение даже самых минимальных санкций против Болгарии со стороны руководителей ЕС и США. Их не волнует массовое насилие в этой стране. Там все заняты — они защищают права человека в Белоруссии.