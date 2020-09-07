Как изменились отношения КНДР и Южной Кореи после «оттепели»

2018 год стал периодом «оттепели» на корейском полуострове. 1 января Ким Чен Ын объявил, что спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх, проходивших в южнокорейском Пхёнчхане.

Более того, в этом году состоялось 3 межкорейских саммита на высшем уровне. Последний раз такие мероприятия проводились в 2007 году.

В апреле 2018 года Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в южнокорейской части объединенной зоны безопасности (Пханмунджом), которая находится в центре демилитаризованной зоны, проходящей по 38-ой параллели. Впервые после окончания Корейской войны северокорейский лидер ступил на территорию Южной Кореи. Сторонами была подписана ни к чему не обязывающая «Пханмунджомская декларация», в которой лидеры высказали свое устремление осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова, открыть офис связи в северокорейском Кэсоне и ликвидировать угрозу войны. Учитывая, что в пункте о денуклеаризации нет слов «проверяемая» и «необратимая», представляется очевидным, что данная декларация является лишь «красивым жестом».

Однако небольшие подвижки все же произошли — в демилитаризованной зоне с обоих сторон были демонтированы громкоговорители, а КНДР перешла на использующийся в Южной Корее часовой пояс. Кроме того, стороны договорились прекратить запускать на территорию друг друга воздушные шары с пропагандистскими листовками. Правда, уже спустя пару месяцев подобные мероприятия возобновились, а недавно сестра Кима назвала южнокорейских граждан, отправляющих в КНДР шары, «отбросами человечества».

По результатам двух других саммитов, прошедших в 2018 году, было подписано заявление о намерениях продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты у демилитаризованной зоны, разоружить персонал Пханмунджома и начать воссоединение транскорейской железной дороги. Кроме того, было решено подать совместную заявку для проведения Олимпиады 2032 года и сформировать единую команду на Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в 2020 году.

Представляется важным, что в 2018 году КНДР также приняла участие в трех саммитах с КНР и двух саммитах с США. После чего в апреле 2018 года закрыла свой единственный ядерный полигон, а в конце июля вернула американским властям останки солдат США, погибших во время Корейской войны.

Венцом миролюбия КНДР в 2018 году стал визит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян, в ходе которого сторонами было подписано соглашение о создании бесполетных зон на территории приграничных районов и сносе нескольких блокпостов.

Все вышеперечисленные события демонстрируют нам беспрецедентный уровень межкорейских отношений, ту самую «оттепель», с которой многие связывали надежды на снижение градуса конфронтации. Действительно, проведенные саммиты и выступление женской корейской хоккейной сборной под флагом Объединенной Кореи контрастирует с событиями 2016-2017 годов, когда КНДР было проведено шесть ядерных испытаний и более сорока ракетных запусков.

Однако вскоре «оттепели» пришёл конец — в феврале 2019 года саммит США и КНДР в Ханое завершился досрочно и без подписания итогового соглашения. По сути, это означает полный провал данного мероприятия.

В этой связи необходимо отметить модель отношений между КНДР и Южной Кореей, которая сложилась за последние 30 лет после холодной войны — страны используют противоречия между собой, чтобы повлиять на ключевые мировые державы.

Так, для КНДР дипломатическая работа с Сеулом (или ее активная имитация), является рычагом влияния на Пекин и Вашингтон. Однако как только отношения КНДР с США и КНР более-менее приходят в норму, а из Белого дома стихают угрозы уничтожить КНДР, дипломатические маневры в сторону Сеула откладываются до момента следующего обострения отношений с великими державами. С момента введения санкций ООН против КНДР эта модель укоренилась еще сильнее, так как санкции сильно ограничивают возможности межкорейского экономического сотрудничества.

Интересно, что после провала ханойского саммита все вернулось к состоянию 2016 года: вся Корея ждет результатов президентских выборов в США. Дело в том, что подход КНДР к борьбе с Вашингтоном носит цикличный характер, и есть мнение, что Пхеньян попробует повторить схему «испытания и наращивание ядерного потенциала — обоюдные угрозы — диалог — затишье».

Однако с 2016 года прошло пять лет, и за это время произошли значительные изменения. Во-первых, КНДР удалось создать собственное ядерное оружие, которое обеспечивает ей «зонтик» от нападок извне.

Естественно, это не означает, что КНДР сто процентов прекратит запускать ракеты направо и налево. Тем не менее, есть основания для осторожного оптимизма. Дело в том, что одной из ключевых целей Пхеньяна является международное признание его ядерного статуса, что требует, чтобы в сфере ядерной промышленности он создавал образ ответственного государства.

Кстати говоря, именно из-за этого в репортажах северокорейского телевидения о шестом ядерном испытании особо подчеркивалось, что решение о его проведении было принято консенсусом, что намекает — проведение испытаний зависит не только от воли Ким Чен Ына.

Более того, помимо создания «ядерного зонтика», целью КНДР было использование ядерных испытаний для достижения еще нескольких целей: восстановления отношений с Китаем и снятия санкций, введенных Совбезом ООН в 2016-2017 годах.

Нельзя сказать, что план провалился — отношения с Китаем пришли в норму (хотя пандемия снова вернула их в не самое лучшее состояние), а США отказались от прямого военного столкновения с КНДР.

Таким образом, страна может двигаться дальше, зная, что ее суверенитет гарантируют ядерные боеголовки.

Пока что не совсем понятно, что все это означает для будущего межкорейских отношений. Пхеньян на распутье — в 2020 году из КНДР на Сеул сыпались десятки гневных заявлений об отказе последнего от соблюдения подписанных ранее документов. Более того, был демонстративно взорван вышеупомянутый офис связи, который считался символом «корейской оттепели», а Южная Корея обвинена в «поклонении Соединенным Штатам».

Однако после этого КНДР резко сменила тактику, заявив, что будущее отношений будет зависеть от действий Южной Кореи.

В этой связи важным представляется совместный план министерств иностранных дел КНР и РФ по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, первым пунктом которого является отказ от провокационных действий, что со временем должно привести к росту доверия между двумя странами, которое создаст почву для нового, более конструктивного диалога.

План звучит очень просто — но в этой ситуации подходит как никогда лучше. Посмотрим, какие будут дальнейшие действия династии Кимов.