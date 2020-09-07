ФСБ России пресекла контрабанду 100 тонн сигарет из ОАЭ на 216 млн рублей

Москва, 7 сентября. Федеральная служба безопасности России перехватила около 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ на сумму 216 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«Контрабандная партия перемещалась в Россию с использованием морского судна в пяти двадцатитонных контейнерах под прикрытием томатной пасты», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, после доставки в страну по воде товар развозили по разным ее точкам на грузовых автомобилях. Именно так он попадал к конечным получателям.

Оперативникам удалось не только пресечь канал контрабанды, но и задержать организатора преступной поставки. Возбуждено уголовное дело. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее ФСБ задержала 13 участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства. Одно из них должно было произойти 1 сентября на школьной линейке, пишет «МИР 24». У задержанных изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами.