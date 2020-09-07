Экономист Разуваев озвучил сценарий исчезновения доллара США

Если Китай начнет быстро выходить из американских бондов, то это будет удар по рынку. Это подорвет доверие к США как к первоклассному заемщику. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Ответ Китая

Китайские власти готовы ответить на усиление давления со стороны Соединенных Штатов. В инвестиционном портфеле Пекина находятся американские облигации на триллион долларов, их продажа нанесет Вашингтону существенный урон и вынудит снова бесконтрольно печатать валюту. Об этом сообщает The Street.

Экономическая система Соединенных Штатов сохраняет относительную стабильность за счет ряда преференций, которые были предоставлены Вашингтону мировым сообществом. Одной из главных стабилизационных сил для США является доллар. Его устойчивость и статус мирового платежного средства позволяют Вашингтону оставаться главным заемщиком. Ситуация может в корне измениться в связи с «торговой войной» США с Китаем. При обострении ситуации американская ФРС будет вынуждена вновь запустить печатный станок, наполнив экономику обесценивающимся долларом.

Ставка на золото

Как отметил Александр Разуваев, до весны текущего года американские государственные облигации считались абсолютно надежным и первоклассным активом. Это объясняли всем студентам на первом курсе во всех университетах мира. Вероятность дефолта или другой потери денег по ним считалась равной нулю. Это была аксиома, которая не требовала доказательств.

«Однако весной этого года в американском истеблишменте пошли разговоры, что инвестиции Китая в американский долг можно заморозить. Плохие парни, которые устроили пандемию. В принципе, американский долг — это проблема кредиторов, а не США. Если Китай начнет быстро выходить из американских бондов, то это будет удар по рынку, он подорвет доверие к США как к первоклассному заемщику. Но Китай вряд ли решится на данный шаг», — пояснил Александр Разуваев.

Эксперт напомнил, что совсем недавно ФРС обновила долгосрочные цели и стратегию своей денежно-кредитной политики. Американский регулятор десятилетиями заявлял, что его главными задачами являются контроль инфляции и обеспечение занятости. Но теперь все стало по-другому. И абсолютно никому на рынке не понятна текущая ситуация.

«Ясно, что было, но не ясно, что теперь. Озвученные новые цели невнятны. Джером Пауэлл заявил что-то про среднюю инфляцию. Однако он не уточнил, на каком горизонте это среднее считается. Инфляция больше не является целью ФРС. И в обозримом будущем не будет являться. Американский регулятор теперь свободен делать что угодно, не ориентируясь на какие-то жесткие цифры и правила, создает себе поле для субъективной политики, которая базируется на ожиданиях конкретных лиц в руководстве ФРС», — добавил Александр Разуваев.

Эксперт заметил, что теперь рынки будут значительно более рискованны и волатильны. Вероятно, в США процентные ставки останутся на текущих уровнях еще очень долго, но монетарная политика ведущих мировых центробанков будет очень сильно отличаться.

«В принципе, разговоры, что США могут реструктуризировать свой долг, введя единую новую валюту для США, Канады и Мексики, идут давно. Со времен кризиса Lehman Brothers. Но данный шаг, конечно, полностью изменит архитектуру мировых финансов. И пока он очень маловероятен. В текущей ситуации я бы не доверял американским облигациям. В принципе, это стратегия Банка России. В международных резервах России доля американских бондов — менее 1%. Ставка сделана на золото, его доля — 24%», — заключил Разуваев.

Напомним, что Центробанк России снизил запасы казначейских облигаций США до нуля, а ведь в 2011 году они составляли 175 миллиардов долларов. Кроме сокращения американских облигаций в РФ был создан эквивалент доминирующей в США системы финансовых переводов SWIFT. Это стало ответной мерой на американские санкции против российских банков.