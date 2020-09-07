Стало известно, откуда и зачем приехали в Сочи пропавшие в горах дети

Сочи, 7 сентября. Дети, пропавшие в горах Сочи, оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Твери. В поход восемь ребят отправились вместе с тремя взрослыми. Руководил группой 36-летний тренер Сергей Удалов.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, помимо Удалова с ребятами были двое сопровождающих — одному из них 20 лет, второму — 21 год. Детям от 9 до 16 лет. По данным KP.RU, в Сочи дети приехали не только отдохнуть, но и попрактиковаться в спортивном ориентировании.

Напомним, туристы пропали накануне. Ночью были организованы их поиски. Сегодня один из подростков дозвонился до родителей. По его словам, они находятся в районе горы Ачишхо. Туда уже выдвинулись спасатели.

По данным СК РФ, группа нигде официально не зарегистрировалась. Кроме того, у них не было разрешительных документов.