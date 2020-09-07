Подросток в Турции сорвался с 35-метровой горы при попытке сделать селфи

Бурса, 7 сентября. Несовершеннолетний житель Турции сорвался с 35-метровой горы, попытавшись сделать красивое фото. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает портал Haberturk.

В туристической Бурсе произошел несчастный случай, в результате которого погиб 17-летний юноша. Он приехал к родственникам в гости на несколько дней. Накануне, 6 сентября, вместе с другом молодой человек отправился в горную местность, чтобы сделать селфи на фоне живописного пейзажа.

Подросток, взбираясь на скалы, потерял равновесие и сорвался с горы вниз. Его товарищ сразу же связался с экстренными службами, однако медикам оставалось только констатировать смерть молодого человека. Сейчас полицейские проводят проверку обстоятельств случившегося.

В правоохранительных органах призвали граждан и иностранных туристов проявлять осторожность во время прогулок в горах и напомнили, что неосторожная попытка сделать красивый снимок может привести к трагическим последствиям.