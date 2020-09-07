Эксперт объяснил запрет телеканалов РФ в Армении и проблему Карабаха

Согласно недавно принятому в Армении закону «Об аудиовизуальных медиа», с 1 января 2021 года гостелевидение республики исключит из сетки вещания все иностранные каналы якобы для того, чтобы обеспечить «информационную и языковую безопасность» страны. Речь о преимущественно российских телеканалах — «России 24», «России РТР-Планете», «Культуре», Первом канале и «Мире».

Об истинных причинах данного решения и о том, почему Ереван до сих пор не признал Крым российским и независимость Республики Арцах (бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР), корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с лидером Демократической партии Армении, бывшим депутатом Национального собрания республики Арамом Саргсяном.

Перевод телеканалов РФ в разряд иностранных шел под давлением армянских «соросят»

В начале разговора собеседник ФАН заметил, что по кабельным сетям в Армении можно смотреть любые телепрограммы, но проблема в том, что этим могут воспользоваться лишь 60-65% населения республики.

«Поэтому предполагаю, что телеканалы «Россия 24» и «Россия РТР-Планета» все же останутся в общественном сегменте телевещания, что возможно осуществить позже с помощью тех же межгосударственных договоров, предусмотренных принятым законом, — отметил Арам Саргсян. — Да и не могут российские телеканалы считаться в Армении иностранными, учитывая союзнические отношения двух стран, востребованность русского языка и ту цивилизационную общность, которая веками существует между русским и армянским народами».

Автоматический перевод русского языка в разряд иностранного свидетельствует о том, что меняется сам вектор политики, указал эксперт.

«Армянскому языку в Армении российские телеканалы никоим образом угрожать не могут, — подчеркнул политик. — А титры на армянском языке, которые теперь обязательны, помогут получше изучить русский тем, кто знает его слабо. Российское телевидение — не враг, а друг. Оно не вмешивалось и не вмешивается в наши внутренние дела, так что пресловутый довод об «информационной безопасности» также не выдерживает никакой критики».

Истинная причина закона о запрете российских телеканалов, на взгляд эксперта, кроется во влиянии многочисленных НКО и той же соросовской компании, которые особо активизировалось в Армении в последние два года — с приходом к власти сторонников нынешнего премьера Никола Пашиняна в результате «бархатной революции» апреля-мая 2018 года.

«Они выступают против формирования в будущем общего цивилизационного поля с Россией, — отметил Арам Саргсян. — Но очень многие в Армении не собираются спокойно смотреть на то, как подобные силы пытаются расстроить наши отношения. Ведь от того, какими будут контакты с Москвой, напрямую зависит и национальная безопасность Армении. Это будет влиять и на отношение россиян к нашим соотечественникам, которые живут и работают в России, а таких — около трех миллионов. И это ведь не только сезонные рабочие, но и коренные россияне».

«Россия делом доказывает Армении свою союзническую суть»

Собеседник напомнил, что Армения входит вместе с Россией и в ОДКБ — Организацию Договора о коллективной безопасности, и в ЕАЭС — Евразийский экономический союз. Россия и Армения считаются стратегическими союзниками, поэтому речь должна идти о доверительных отношениях, которые надо подтверждать делами. Но не такими, как исключение российских каналов из общественного телевещания.

Корреспондент ФАН заметил, что Россия недавно как раз таки делом доказала свою союзническую суть, когда во время массовых азербайджано-турецких военных учений у границ Армении и обострения отношений Баку и Еревана из-за июльского приграничного вооруженного конфликта тоже провела плановые маневры.

Силы 102-й российской военной базы в Армении совместно с армянскими подразделениями участвовали в стрельбах и отражении атак условного противника, а российские штурмовые вертолеты барражировали вдоль границ республики.

«Естественно, у России — свои геополитические интересы в этом регионе. Естественно, она не хочет уходить из Армении, памятуя об аппетитах Турции в создании союза тюркских государств в Закавказье, на Кавказе, в Средней и Центральной Азии, о чем недавно было заявлено и в Баку, — констатировал Саргсян. — Но ведь этот же фактор должен влиять на укрепление отношений с Россией любого правительства Армении. Хотя бы из прагматических целей — не говоря уже о совместном культурном коде и дружбе, проверенной временем. Можно назвать массу известных армян, верой и правдой служивших России и в XIX веке, и в XX, и тех, кто служит ей сейчас. Поэтому надо быть полным идиотом, чтобы резать эти связи по-живому и отказываться от союзнической политики со страной, которая естественным образом является защитником твоей же национальной безопасности».

Впрочем, это не значит, что русские воины всё сделают за нас, заметил собеседник. Июльские боестолкновения с азербайджанской стороной доказали, что армянская армия умеет воевать и отвечать на агрессию. Но при этом очевидно, что Россия — главный сдерживающий фактор для Турции.

Крым — российский, а Арцах — армянский, хотя не всё так просто

Но почему тогда Армения не признала Крым российским, напомнил корреспондент ФАН о все чаще звучащих из России укорах в адрес Еревана.

«В нашем случае мы наблюдаем те же попытки вести политику многовекторности, которая, как видим на примере Белоруссии, ни к чему хорошему не привела. Тем не менее Армения по всем важным вопросам, обсуждаемым в ООН и в других международных организациях, неизменно поддерживает Россию, в том числе и по вопросу Крыма. Но до официального признания в ближайшем будущем дело так же дойдет», — уверен собеседник ФАН.

Однако он добавил, что сама Армения пока не признала и Республику Арцах (Карабах), как, впрочем, не сделала этого и Россия. А все из-за того, что проблема Арцаха возникла отнюдь не в 1990-е — когда в бывшей автономной области разгорелась война, закончившаяся перемирием в 1994 году, а была сотворена еще в 1920-е…

Справка ФАН:

Кавказское бюро РКП(б) 3 июня 1921 года при участии председателя Ревкома Азербайджана Наримана Нариманова определило принадлежность Нагорного Карабаха с преимущественно армянским населением, включив его в состав Советской Армении. На пленуме Кавбюро ЦК РКП(б) 4 июля 1921 года это решение было подтверждено.

Но 5 июля 1921 года состоялось еще одно заседание пленума Кавбюро ЦК РКП(б) с участием Иосифа Сталина в качестве члена ЦК РКП(б). Кавбюро ЦК РКП(б) отменило предыдущее решение, постановив:

«Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах АзССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящей в состав автономной области».

В 1923 году из армянонаселенной части Нагорного Карабаха, однако без так же армянонаселенных Шаумянского и части Ханларского районов в составе Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК), переименованная в 1937 году в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).

Во время войны в Нагорном Карабаха в 1992 году для разрешения застарелой проблемы была создана минская группа ОБСЕ, в которой три сопредседателя — Россия, США и Франция. Кроме них, в состав минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан, напомнил собеседник ФАН и предложил кратко объяснить всю подоплеку вопроса.

Решение проблемы Карабаха находится лишь в правовой плоскости

«После разрушения Российской империи в первые годы советской власти границы между бывшими губерниями и областями проводились порой на глазок, часто в угоду заинтересованным лицам или даже сторонним государствам, — подчеркнул политик. — Так, например, случилось и с другой исконной армянской территорией — Нахичеванской (Нахиджеванской) областью, которая даже не имела общей границы с Азербайджанской ССР. По Карсскому договору, заключенному между Турцией и Советской Россией в 1921 году, над Нахичеванью признавался протекторат Азербайджана без права передачи третьей стороне».

Отметим, само название региона образовано из армянских слов, означающих в переводе библейскую «предостановку» Ноя с его ковчегом прежде, чем он достиг горы Арарат. Не случайно, что 231 год назад армянами, переселенными из Крыма по указу Екатерины II, под Ростовом был основан именно Нор-Нахиджеван («Новый Нахиджеван» — ныне Нахичевань-на-Дону, часть Пролетарского района Ростова-на-Дону).

За годы советской власти из переданной Азербайджану Нахичеванской автономной области армянское население было полностью вытеснено, чего не удалось сделать в желаемом объеме в Нагорном Карабахе.

«Поэтому нынешняя ситуация в Карабахе — это не конфликт, а застарелая правовая проблема, вопрос о разрешении которой руководство Армянской ССР в разные годы ставило перед ЦК КПСС, — пояснил Саргсян. — И вот 19 февраля 1988 года Совет народных депутатов НКАО обратился к Верховным советам СССР, Азербайджана и Армении, соответственно, с просьбой о выходе из состава одной республики и принятии области в состав второй. Лишь Армения решила вопрос положительно. В Азербайджане ответили погромами 26–29 февраля в Сумгаите, когда местных армян забивали до смерти арматурой, насиловали женщин, вспарывали животы беременным, сжигали людей заживо. В ноябре того же 1988 года случился еще один погром армян в азербайджанском Кировабаде, а с 13 по 20 января 1990 года — в Баку. Погромщики во всех случаях имели списки с адресами армянских жителей. После этого Азербайджан развязал войну против жителей Нагорного Карабаха и проиграл».

И еще очень важный момент, о котором следует знать, обратил внимание эксперт.

«Когда в апреле 1990 года Верховный совет СССР принял закон о порядке выхода из состава Советского Союза, всем национальным автономным республикам, областям и даже округам было дано право выходить из состава той республики, которая выходила из состава СССР, — подчеркнул собеседник. — И вот, когда после неудавшейся попытки путча в Москве власти в Баку 30 августа 1991 года объявили о своем выходе из состава СССР и о преемственности Азербайджанской Демократической Республики 1918 года, в составе которой, к слову, Нагорного Карабаха не было, в НКАО уже 2 сентября приняли решение о выходе из состава Азербайджана, пожелав остаться в Советском Союзе».

Однако после прекращения существования СССР, о чем возвестили в Беловежском соглашении 8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии (Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич), 10 декабря в Нагорном Карабахе с участием международных наблюдателей был проведен референдум о выходе из состава, по сути, ликвидированного государства. Так что все было сделано согласно законам. Карабах, выходя из состава Азербайджана, не нарушал его территориальную целостность, подчеркнул собеседник.

С 1994 года Республика Арцах (бывшая НКАО) находится в состоянии перемирия с Азербайджаном, который не оставляет попытки силового реванша.

Армения до сих пор не признала независимость Арцаха по той причине, что под эгидой минской группы идут переговоры по урегулированию ситуации, в чем заинтересованы многие страны, имеющие свои интересы в Закавказье. Кроме того, по решению Верховного совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года Арцах должен был воссоединиться с Арменией, объяснил собеседник ФАН.

Впрочем, по заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, он теперь претендует и на Армению, объявляя ее исторической территорией своей страны, которая, напомним, появилась на картах мира лишь в 1918 году. Понятно, что подобные вбросы поощряются и направляются Турцией, для которой «армянский вопрос» так и остался до конца нерешенным.