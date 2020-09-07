Лазарева раскрыла правду об отношениях Легкоступовой и Фирсова

Москва, 7 сентября. Певица Светлана Лазарева рассказала, какими были отношения Валентины Легкоступовой и ее супруга Юрия Фирсова.

Исполнительница хита «Ягода-малина» уверяла окружающих, что вместе с яхтсменом обрела настоящее женское счастье. Однако Лазарева считает, что Легкоступова лукавила. Она не хотела расстраивать родных, уверена певица.

«Мы как-то сидели в гримерной, она смеялась, но в глазах не было искры любви. Я ее давно знала. Она похудела, была пустой», — рассказала Лазарева на шоу «Звезды сошлись».

Лазарева полагает, что Фирсов был домашним тираном. Артистка добавила, что квартира Легкоступовой была завалена вещами супруга. И при этом ее вещей там почти не было.

Но яхтсмен утверждает, что хорошо относился к жене и потакал всем ее капризам. Фирсов заверил, что Легкоступова привела себя в порядок на его средства. Она сделала пластическую операцию, вставила зубы и полностью преобразилась.

Напомним, что певица ушла из жизни 14 августа, ей было 54 года. За месяц до смерти она официально зарегистрировала брак с яхтсменом Юрием Фирсовым. Вскрытие показало, что она получила серьезную травму головы.

Ранее сообщалось, что эзотерик Марианна Абравитова указала на виновных в смерти Легкоступовой. Она считает, что певица находилась во власти нового супруга, который не давал ей общаться с детьми.