Россия и Кипр подпишут новое налоговое соглашение

Москва, 7 сентября. В ближайшие дни глава кипрского МИД Никос Христодулидис и глава российского МИД Сергей Лавров подпишут документы, касающиеся налогообложения. Информация об этом появилась на сайте МИД РФ.

Подписание состоится в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на Кипр. Встреча двух представительств приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.

Также было отмечено, что страны обсудят развитие своих отношений и кипрское урегулирование.

«В ходе моего визита на Кипр будут подписаны два документа: протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и план консультаций между МИД России и Кипра на 2021–2022 года», — сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что регулировка отношений производится заключением десятков соглашений между странами. На сегодняшний момент создается все для модернизации и расширения договорно-правовой базы.

Также Лавров подчеркивает, что сторонам за десятилетия «удалось наладить по-настоящему успешное партнерство».

«Сегодня российско-кипрский политический диалог носит дружественный и доверительный характер, — подчеркнул министр. — Общими усилиями создан солидный задел в политической, торгово-экономической, договорно-правовой и гуманитарной областях».

Ранее кипрское издание Politis обнародовало имена 34 владельцев «золотых паспортов», которые получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008-го по 2012 годы. Среди них первый зампредседатель Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, бизнесмен Антон Белобрагин, глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и другие.