Подавляющее большинство россиян не хочет переезжать за границу

Москва, 7 сентября. Подавляющее большинство жителей РФ не хотели бы переезжать за границу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства», — говорится в аналитическом обзоре данных опроса.

16% респондентов ответили, что хотели бы переехать на ПМЖ в другую страну. Еще 2% затруднились с ответом на вопрос. Отмечается, что среди 16% опрошенных, желающих сменить страну проживания, готовность переехать в течение пары ближайших лет подтвердили 11%. Еще 39% указали, что пока не предпринимают никаких действий для переезда.

Из опроса ВЦИОМ следует, что к смене страны проживания более готовы молодые россияне. Так, в категории от 18 до 24 лет о переезде на ПМЖ за границу задумываются 38%. При этом в категории от 35 до 44 лет 78% респондентов назвали переезд в другую страну неприемлемым для себя. В категории от 45 до 59 лет такой ответ выбрали 90% опрошенных, а в категории от 60 лет и старше — 96%.

Среди тех, кто готов к переезду, причинами такого решения 50% назвали более высокий уровень жизни за границей. В целом же практически каждый второй россиянин считает смену страны проживания непатриотичным поступком — этот вариант выбрали 51% опрошенных.

Ранее опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину.