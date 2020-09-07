Россияне высоко оценили фильм «Шугалей» и игру Полухина

Москва, 7 сентября. Фильм «Шугалей», основанный на реальной истории похищения российских социологов в Ливии, набрал почти два миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.

Картина режиссера Дениса Нейманда вышла на экраны в мае 2020 года и была тепло встречена зрителями. Фильм рассказал реальную историю сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Россияне в начале 2019 года были захвачены боевиками в плен в Ливии. Они и сейчас удерживаются в тюрьме «Митига», известной своими нечеловеческими условиями содержания. Им не предъявили никаких официальных обвинений.

МИД РФ и ФЗНЦ прилагают все возможные усилия, чтобы добиться освобождения социологов. Этой цели служит и фильм «Шугалей», а также вторая его часть, премьера которой состоялась накануне на телеканале НТВ.

Копию первого фильма о социологах, опубликованную на канале «Russia Today Документальный» на YouTube, посмотрели уже около двух миллионов человек, она собрала несколько тысяч лайков. Зрители в комментариях высоко оценили игру Кирилла Полухина, исполнившего в картине главную роль. Их ужаснул творящийся в Ливии беспредел и расцвет терроризма.

«Кирилл Полухин — актер высшей пробы!» — считает Ernest V. Rodygin.

«Сильный фильм, только если не знать предысторию, можно как к боевику отнестись. На деле же это страшная судьба очень отважных людей, документалка XXI века», — подчеркнул Алексей Миронов.

«Смотрел на одном дыхании, за душу берет», — признался Марс Гафаров.

Напомним, что сотрудники ФЗНЦ отправились в африканскую страну, чтобы проводить социологические исследования. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа поместило их в застенки неофициальной тюрьмы «Митига», которая находится под контролем террориста Абд аль-Рауфа Карры. Боевики из группировки RADA, подконтрольной «МВД» ПНС, издеваются над узниками «Митиги», применяют к заключенным пытки.