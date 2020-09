«Сукур аш-Шам»: как сирийская оппозиция стала «пушечным мясом» Турции в Ливии

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, деятельности, воззрениях и целях экстремистских организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

В июне докладчики ООН направили совместное письмо турецкому правительству с просьбой предоставить дополнительную информацию о его роли в вербовке, финансировании, транспортировке сирийских боевиков в Ливию и их участии в боевых действиях на стороне Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи.

Согласно выдвигаемым в письме обвинениям, Турция направляла в Ливию сирийских наемников, в том числе детей, из нескольких группировок вооруженной оппозиции. Для этих действий турецкое правительство задействовало свою частную военную компанию SADAT.

В общей сложности несколько тысяч боевиков из подконтрольных Турции группировок согласились на переброску в Триполи. Наемников переправляли на турецких военных самолетах из Газиантепа в Стамбул, а затем коммерческими рейсами в Триполи и Мисурату — районы, находящиеся под контролем ПНС. Авторы письма предполагают, что мотивами для боевиков послужили сравнительно высокая заработная плата, а также перспектива получения турецких паспортов.

Среди полутора десятков тысяч боевиков, переброшенных в Ливию, оказались и члены «Сукур аш-Шам» (рус. «Соколы Леванта») — одной из старейших исламистских группировок в Сирии.

Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» разбиралась как «Соколы Леванта» трансформировались из «оппозиционеров», выступавших за «свободную» Сирию, в марионеток Турции, готовых ради денег стать «пушечным мясом» в Ливии.

Начало пути

Стоявший у истоков «Соколов Леванта» Ахмад Эйса Закрая аш-Шейх (также известный как «Абу Эйса») родился в 1972 году в поселке Сарджа, расположенном в 17 км к югу от города Идлиб в горном регионе Джебель аз-Завия. До гражданской войны владел бакалейной лавкой. Подобно многим другим боевикам из «Ахрар аш-Шам» (рус. «Свободные люди Леванта») и «Джейш аль-Ислам» (рус. «Армия ислама») до весны 2011 года отбывал срок в военной тюрьме Сейидная в пригороде Дамаска, будучи осужденным в 2004 году за связи с исламистами.

Выйдя на свободу по амнистии, он вместе с тремя братьями стал активно участвовать в антиправительственных акциях протеста. После гибели братьев в сентябре 2011 года Абу Эйса создал в родном городе группировку «Катибат Сукур аш-Шам» (рус. «Батальон "Соколы Леванта"»).

Влияние «Братьев-мусульман»

Горный регион Джебель аз-Завия, зажатый между трассами М4, М5 и долиной Эль-Габ в сирийском Идлибе, стал домом для «Соколов Леванта» не случайно. В тот период горы Джебель аз-Завия были одним из основных рассадников учения «Братьев-мусульман»*. В 80-х годах прошлого века исламисты устроили вооруженное восстание против правящей партии «Баас». Апогеем протестов и столкновений стал захват города Хама сторонниками «Братьев-мусульман». В ходе последующего штурма столицы провинции правительственными войсками в 1982 году Хама была разрушена, а несколько тысяч человек погибло — по версии западных источников и оппозиции, всего в ходе восстания исламистов было убито от 20 до 80 тысяч человек.

В последующие годы правительство Хафеза Асада будут обвинять в устроенной резне, каждый бой записывая в «военные преступления кровавого режима». Так было и в случае наведения конституционного порядка в деревнях Мухамбаль и Балин 13 мая 1980 года. Для противников сирийской власти эти названия и даты обретут сакральный смысл спустя 30 лет. И именно к ним в 2011 стал апеллировать основатель «Сукур аш-Шам» Абу Эйса, призывая к восстановлению пресловутой «исторической справедливости».

Дело в том, что первоначальный костяк «Соколов» (150-250 человек) составила молодежь и единомышленники сына Абу Эйсы. Для расширения географии деятельности группировки, равно как и увеличения численности, была нужна идея — поэтому было решено воспользоваться альтернативной историей событий 80-х годов от «Братьев-мусульман» и найти сочувствующих среди потомственных исламистов. В руководство «Соколов» вошли члены «Братьев-мусульман», а материальную поддержку предоставили шейхи-салафиты из Саудовской Аравии.

Успешность этой «модели» продемонстрировал рост «Соколов Леванта» от небольшой группировки до полноценной коалиции спустя год. При этом официально у «Соколов Леванта» не было какой-то определенной идеологии — по крайней мере, она была не столь ярко выражена, как у «Джебхат ан-Нусры»1* или ИГИЛ1*. Рядовой состав был и вовсе идеологически не мотивирован и далек как от салафизма вообще, так и «Братьев-мусульман» в частности. Понимание принципов ведения «малого джихада» и «джихада глобального» пришло позднее, после объединения с «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам».

Организация

Организационно группировка состояла из двух частей. Гражданское крыло, возглавляемое Советом шуры, занимало главенствующее положение и отвечало за снабжение и освещение деятельности «Соколов». Военное крыло обладало высокой степенью самостоятельности, но зависело от шуры в плане снабжения и действовало с одобрения ее лидера, который являлся предводителем всей группировки. До 2014 года этот пост занимал Рашид Туку.

По данным СМИ, денежное довольствие членов «Сукур аш-Шам» в 2012 году составляло всего лишь 25 долларов США.

Спустя несколько месяцев после создания, в рядах теперь уже «Лива Сукур аш-Шам» (рус. «Бригада "Соколы Леванта"») было около двух тысяч человек, а к середине 2012 года боевое крыло «Соколов» насчитывало восемь батальонов.

От альянса к альянсу

В первом видео, выпущенном «Соколами», и показывающем их нападения на правительственные объекты, лидер группировки Абу Эйса заявил, что группа входит в «Свободную сирийскую армию» (далее — ССА) и признает Сирийский национальный совет. В зонтичной структуре ССА позволяли всем группировкам действовать относительно независимо на поле боя и получать поддержку от международного сообщества без навязывания четкой исламистской идеологии (это позволяло избежать обвинений в «исламизации» и «радикализации» самой ССА как структуры).

Использование флага сирийской революции и символики ССА в «Сукур аш-Шам» сосуществовало с идеологическими «метаниями»: в последующие недели «Сукур аш-Шам» перестали упоминать ССА, а высказывания Абу Эйсы с течением времени становились все более салафитскими.

Уже в начале 2012 года «Соколы Леванта» заняли весь регион Джебель аз-Завия, выбив оттуда правительственные войска и тем самым перекрыв важные армейские коммуникации. Это позволило вооруженной оппозиции нанести поражение Сирийской арабской армии и впервые захватить Идлиб.

«Исламский фронт освобождения Сирии» (сентябрь 2012 — сентябрь 2013)

В сентябре 2012 года после тайных переговоров между лидерами группировок, действовавших на севере Сирии, был создан альянс под названием «Исламский фронт освобождения Сирии» (далее — ИФОС). Главой новой организации стал командир «Соколов» Абу Эйса. По его словам, часть вооружения альянса была захвачена в результате нападений на правительственные войска, но вместе с тем он признал, что боевики также пользовались услугами торговцев оружием в Сирии и за ее пределами. По сообщениям западных СМИ, ИФОС получал поддержку со стороны Турции и Катара.

В состав коалиции входило около 20 исламистских группировок из Хомса, Дамаска, Алеппо, Дейр эз-Зора и Латакии. «Сукур аш-Шам» в то время разрослась до 6–7 тысяч человек, тогда как численность всего альянса достигала 35 тысяч человек. Обширная география, разная численность и источники финансирования группировок закономерно привели к тому, что коалиция не могла эффективно координировать свои действия.



К тому же ситуацию осложнял тот факт, что некоторые группировки считали себя членами как ИФОС, так и ССА, а сам Абу Эйса заявлял, что возглавляемая им коалиция стремится поддерживать братские отношения со «Свободной сирийской армией», отказываясь при этом от всесторонней поддержки и критикуя тех лидеров ССА, которые остались в Турции.

«Исламская коалиция» (сентябрь — ноябрь 2013)

Распад ИФОС не заставил себя долго ждать. В конце сентября 2013 года «Сукур аш-Шам» в числе 13-ти других группировок, подписали заявление, в котором говорилось, что они больше не признают светский Сирийский национальный совет и в противовес ему создадут политическую «Исламскую коалицию», которая будет представлять их взгляды, основанные на исламском фундаментализме. Среди группировок, поставивших подпись под этим заявлением, значились «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра».

В следующем заявлении, сделанном 27 октября, лидер «Соколов» и «Исламской коалиции» Абу Эйса объявил от имени девятнадцати оппозиционных фракций, что они полностью отвергают предложение о проведении переговоров в рамках конференции «Женева-2»:

«Мы объявляем, что конференция… не является и никогда не станет ни выбором нашего народа, ни требованием нашей революции... Мы считаем, что это всего лишь еще одна часть заговора, чтобы сбить нашу революцию с толку и остановить ее... [Любой, кто примет участие в конференции «Женева-2», совершит] предательство и будет отвечать за нее перед нашими судами».

«Исламский фронт» (ноябрь 2013 — август 2014)

«Исламская коалиция» просуществовала почти два месяца. В ноябре пять группировок, в их числе «Ахрар аш-Шам» и «Соколы Леванта», покинули ее, чтобы основать военный альянс, получивший название «Исламский фронт» (далее — ИФ). В рядах коалиции на момент создания насчитывалось около 45 тысяч боевиков, а ее целью было заявлено создание на территории Сирии государства, построенного на нормах шариата.

Одновременно с этим «Сукур аш-Шам» объявили о выходе из ИФОС. К объединению в новую коалицию боевиков подтолкнули недавние успехи правительственных сил в провинции Алеппо, где разрозненные силы вооруженной оппозиции за относительно короткое время потеряли сразу несколько ключевых объектов.

Кроме перечисленных выше группировок в новую коалицию вошли «Ансар аш-Шам» (рус. «Сторонники Леванта»), «Курдский исламский фронт», а также союзники «Соколов» по ИФОС — «Лива ат-Таухид» (рус. «Бригада единобожия»), «Лива аль-Хакк» (рус. «Бригада праведности») и «Джейш аль-Ислам» (рус. «Армия ислама»), которая сама по себе являлась альянсом свыше 40 группировок, действовавших в провинции Дамаск. Таким образом в ней впервые объединились представители двух в прошлом крупных коалиций: «Исламского фронта освобождения Сирии» и «Сирийского исламского фронта», а география ИФ охватывала 12 из 14 провинций страны.

И вновь командующим ИФ стал лидер «Сукур аш-Шам» Абу Эйса. Его заместителем был выбран Абу Омар Хурейтан из «Лива ат-Таухид», Захран Аллюш из «Джейш аль-Ислам» стал отвечать за планирование операций. Лидер «Лива аль-Хакк» Шейх Абу Ратеб занял пост генерального секретаря, Абу аль-Аббас аш-Шами из «Ахрар аш-Шам» возглавил шариатский совет, а его соратник Хасан Аббуд — политический отдел.

Вялотекущий конфликт оппозиционных группировок с ИГИЛ обострился 21 ноября 2013 года, когда члены террористической организации захватили город Атма в провинции Идлиб всего в километре от границы с Турцией. Чтобы предотвратить возможное сопротивление, отряды ИГИЛ атаковали местную штаб-квартиру «Соколов» и взяли в плен командира Мустафу Вадду и 24 его людей.

В декабре в результате по-настоящему детективной истории боевики ИФ захватили штаб-квартиру и склады Высшего военного совета ССА, расположенные в районе н.п. Баб эль-Хава на границе с Турцией. В результате атаки арсенал боевиков пополнился пулеметами, противотанковыми ракетами, несколькими десятками зенитных комплексов и машин.

Однако, в том же месяце ИФ и ССА заключили перемирие для борьбы с общим врагом — ИГИЛ.

Конфликт с ИГИЛ и роспуск «Исламского фронта»

В начале 2014 года ИФ осудили террористов ИГИЛ, которые жестоко убили одного из членов «Ахрар аш-Шам». Этот шаг в скором времени привел к глубоким внутренним разногласиям между группировками ИФ по поводу того, как им действовать в отношении ИГИЛ, и «Сукур аш-Шам» сильно пострадала от этих противоречий.

«Соколы» совершили роковую ошибку сначала присоединившись к ССА для борьбы с ИГИЛ, а затем (после того, как другие группировки ИФ выступили на стороне союзников по альянсу) подписав перемирие с противником.

12 января 2014 года высший религиозный лидер «Сукур аш-Шам» Абу Абдеррахман аль-Сармини объявил о своем выходе из группировки в знак протеста против войны с ИГИЛ. Месяц спустя высший военачальник «Соколов» Мухаммед ад-Дик (также известный как Абу Хусейн) был убит игиловцами в Хаме. Незадолго до этого начальник штаба «Сукур аш-Шам» и одна из самых боеспособных фракций, стоявших у истоков группировки, «Лива Суйуф аль-Хакк», объявили о сепаратном мире с ИГИЛ. В феврале эта фракция, численностью около 1 000 человек, в полном составе дезертировала и, основав небольшой альянс под названием «Джейш аш-Шам» (рус. «Армия Леванта»), в который также вошли бывшие террористы из «Исламского государства»1*, объявила о своем нейтралитете в конфликте с ИГИЛ.

Операция «Сада аль-Анфаль»

В начале апреля 2014 года группировки вооруженной оппозиции при поддержке Турции, Иордании и Саудовской Аравии начали крупномасштабную операцию, под названием «Сада аль-Анфаль» (рус. «Эхо Анфаля», где «анфаль» — название восьмой суры Корана, дословно переводящееся как «военные трофеи»). Операция проводилась на трех фронтах: на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра (операция «Ихват аль-Анфаль») действовали «Аджнад аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам»; в «Большом аль-Анфаль» в Латакии были задействованы силы «Катибат аль-Аксы», «Шам аль-Ислам» и «Джебхат ан-Нусры», основной целью третьей операции — «Сада аль-Анфаль» (рус. «Эхо аль-Анфаль») в Идлибе было перекрыть линию снабжения правительственных войск на шоссе М5 между городами Хан Шейхун и Маарет ан-Нууман. Кроме того, планировалось восстановить блокаду стратегических военных объектов в н.п. Вади ад-Дейф и Хамадийя и установить контроль над южной частью Идлиба.

В «Сада аль-Анфаль» принимала участие коалиция из десяти групп, включая «Джебхат ан-Нусра» и «Сукур аш-Шам», которая в течение суток после начала наступления захватила деревни Бабулин и Эс-Сальхия, что фактически привело к перекрытию линии снабжения, как и планировалось. В ходе операции нападениям подвергся двадцать один контрольно-пропускной пункт правительственных войск, в том числе военная база Хазанат, где размещался заправочный пункт для техники САА.

В конце мая было предпринято наступление на города Эриха и Хан Шейхун, в ходе которого члены «Джебхат ан-Нусры» и «Сукур аш-Шам» совершили четыре атаки смертников. Трое из четырех были иностранцами, а в одном случае 16-тонным грузовиком управлял террорист, являвшийся гражданином США.

Подобные действия шли вразрез опубликованному незадолго до этого заявлению руководства ИФ, в котором говорилось, что члены коалиции отвергают экстремизм и не приемлют участие иностранных боевиков в сирийской гражданской войне.

В июле о своем выходе из «Сукур аш-Шам» заявила «Лива ад-Давуд» (рус. «Бригада "Давуд"»), которая тоже решила объединиться с ИГИЛ. Все время с момента основания «Соколов» эта бригада, названная в честь одного из погибших братьев Абу Эйсы, была самым боеспособным подразделением группировки. Фракция численностью около 1 000 человек, уходя, забрала с собой 10 танков, захваченных у правительственных войск, и около 150 машин. По одним данным, прежде, чем вступить в ИГИЛ, бригада ненадолго присоединилась к «Джейш аш-Шам», созданной бывшими членами «Соколов», по другим — бывшие «однополчане» их не приняли.

9 сентября 2014 года политический лидер ИФ Хасан Абуд и глава шариатского совета альянса Абу Абдулмалек аш-Шари погибли вместе со многими другими высокопоставленными командирами «Ахрар аш-Шам», в результате взрыва бомбы во время встречи на высшем уровне.

Это еще больше усугубило кризис внутри ИФ. К концу года несколько подразделений покинули, входящую в его состав группировку «Лива ат-Таухид». Также наблюдалась напряженность в отношениях между «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам». Сочетание этих факторов привело к тому, что к марту 2015 года ИФ окончательно перестал существовать.

В период с 2012 по 2015 год ИФ провел как минимум 45 нападений, большинство из которых было совершено с использованием взрывных устройств.

«Совет сирийского революционного командования» (август 2014 — март 2015)

Приблизительно за восемь месяцев до роспуска ИФ из него вышли «Джейш аль-Ислам», «Лива аль-Хакк» и обескровленная «Сукур аш-Шам». Они сразу же присоединились к очередной коалиции, о создании которой было объявлено 3 августа 2014 года. В «Совет сирийского революционного командования» (ССРК) вошли в общей сложности 72 группировки, многие из которых были частью альянсов «Джебхат Сувар Сурия» (рус. «Фронт революционеров Сирии»), «Джейш аль-Муджахидин» (рус. «Армия муджахидов») и «Харакят аль-Хаззм» (рус. «Движение решительности»). Все три альянса, в свою очередь, были образованы группировками, ранее входившими в ССА.

«Ахрар аш-Шам» изначально не вступила в ССРК и какое-то время колебалась в принятии окончательного решения из-за разногласий с «Джейш аль-Ислам», которые так и не были улажены со времен ИФ. Однако в начале сентября почти вся верхушка «Ахрар аш-Шам» погибла и спустя несколько дней группировка вступила в ССРК.

Первая официальная встреча лидеров коалиции состоялась 29 ноября в турецком Газиантепе. Главари «умеренных» группировок заняли только шесть или семь из 17 руководящих должностей в ССРК, просуществовавшем до конца 2015 года. Остальные посты заняли представители радикальных фракций.

От «Армии завоевания» к «Национальному фронту освобождения» (март 2015 — август 2018)

22 марта 2015 года главарь «Ахрар аш-Шам» Хашим аш-Шейх зачитал заявление, в котором сообщил об объединении сил своей группировки с «Сукур аш-Шам»:

«В нашем любимом Леванте мы приносим нашему народу добрую весть о том, что две революционные фракции объединились: "Исламское движение Ахрар аш-Шам" и "Бригады Сукур аш-Шам". Это полное слияние под названием "Исламское движение Ахрар аш-Шам", в то время как центральная сила нового формирования будет названа "Батальоны Сукур аш-Шам". Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить нашу приверженность пути нашей революции, подтвердить, что мы работаем над тем, чтобы свергнуть преступный режим и все его символы и столпы, и подтвердить, что мы отказываемся от любой сделки с кровью наших праведных мучеников. Мы призываем все группировки Леванта [Сирии] сплотиться и объединиться, чтобы положить конец страданиям нашего народа и построить Сирию, в которой царили бы справедливость и добрые дела».

Абу Эйса стал заместителем политического руководителя объединенной группировки. Но уже в сентябре 2016 года «Сукур аш-Шам» вышли из этого морганатического союза и следом вступили в «Джейш аль-Фатх» (рус. «Армия завоевания»), членом которой уже являлась «Ахрар аш-Шам».

В конце января 2017 года «Сукур аш-Шам» вновь присоединилась к «Ахрар аш-Шам» на фоне столкновений с «Хайят Тахрир аш-Шам»1* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»). В феврале 2018 года «Ахрар аш-Шам» вместе с «Нур ад-Дин аз-Зинки» основали «Джебхат Тахрир Сурия» («Фронт освобождения Сирии», далее — ФОС) и вступили в противостояние с ХТШ*.

Источники, аффилированные с ФОС, сообщили, что к 18 апреля после 60 дней столкновений было убито 750 боевиков ХТШ и 225 боевиков ФОС и «Соколов» (которые к этому моменту вновь вышли из «Ахрар аш-Шам»), 3 000 боевиков с обеих сторон получили ранения и было уничтожено 15 единиц бронетехники (большинство из которой принадлежало ХТШ).

В начале мая 2018 года ФОС, «Сукур аш-Шам», «Фейлак аш-Шам» и «Свободная армия Идлиба» сформировали военный совет в г. Маарет ан-Нууман (провинция Идлиб) для удержания отвоеванной у ХТШ территории. Тогда же стала появляться информация о формировании очередного альянса оппозиционных группировок при финансовой поддержке Турции. Официально о создании «Национального фронта освобождения» (далее — НФО) было объявлено 28 мая 2018 года.

All factions in Idlib except HTS, Hurashiddeen, Jaysh al Izzah and foreigner factions are united under a Turkish-supported banner. Rebels will get huge support to counterbalance HTS and to prepare for any possible regime assault.



TR’s message to R: It would be bloody for you pic.twitter.com/YRYd1kmXxV — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) August 2, 2018

Таким образом к лету 2018 года все антиправительственные силы в Сирии можно было разделить на пять категорий:

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзники;

Возглавляемая «Хурас ад-Дин» коалиция сторонников «Аль-Каиды» 1 *, входившая в оперативный штаб «И побуждайте верующих»;

«Национальный фронт освобождения»;

«Сирийская национальная армия», созданная турками в конце 2017 года, вобравшая в себя 28 идлибских фракций;

«Независимые» группировки, сохраняющие условный нейтралитет, но объединяющиеся со всеми вышеперечисленными фракциями на период ведения боевых действий против правительственных сил.

В идеологическом аспекте они составляли две группы: в одной — ХТШ и связанные «Аль-Каидой» джихадисты, в другой — менее радикальные группировки, финансируемые и/или контролируемые Турцией.

С 1 августа 2018 года начался турецкий период в истории «Сукур аш-Шам» — после длинной череды альянсов группировка вошла в спонсируемый Турцией НФО.

Под властью Турции

«Национальный фронт освобождения» (август 2018 — по н.в.)

На начальном этапе в НФО вошли 10 салафитских группировок, некоторые из которых неоднократно упоминались ранее. Командиром нового формирования был избран главарь «Фейлак аш-Шам» «полковник» Фадедуллах аль-Хаджи, его заместителем — командир «Свободной армии Идлиба» «подполковник» Сухайб Леуш, начальником штаба — «майор» Мухаммад Мансур из «Джейш аль-Наср».

В начале июня ряды НФО пополнила «Бригада мучеников ислама», а через месяц на фоне готовившейся на юге Идлиба операции САА в коалицию вместе с «Сукур аш-Шам» вошли «Джейш аль-Ахрар», альянс «Фронт освобождения Сирии», состоящий из «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зинки», и ряд мелких группировок.

Это расширение вызвало перестановку в руководстве НФО. Один из лидеров «Соколов» Ахмад Сархан (также известный как «Абу Сатиф») стал первым заместителем командующего.

До гражданской войны Сархан работал учителем, а затем присоединился к вооруженной оппозиции и участвовал в большей части боев в регионе Джебель аз-Завия в Идлибе. Позднее он вступил в «Сукур аш-Шам» и на короткое время занял должность командира батальона, затем и командира бригады, пока не перешел в Совет шуры «Соколов». Три брата погибли в боях с САА.

Вторым заместителем был назначен Валид аль-Мушаил (также известный как Абу Хашим) из «Джейш аль-Ахрар», а место начальника штаба занял Анад ад-Дарвиш (также известный как Абу аль-Мунатхир) из «Ахрар аш-Шам».

С 2016 по 2018 годы десятки тысяч боевиков из разных районов Сирии вместе с членами семей были перевезены в провинцию Идлиб на знаменитых зеленых автобусах. Концентрация разношерстных группировок на относительно небольшой территории анклава привела к междоусобной войне. Так в период с сентября 2018 по май 2019 года произошло около 600 разного масштаба стычек между НФО, ХТШ, «Хурас ад-Дин» и ячейками ИГИЛ. Большая часть столкновений происходила в трех районах:

Юго-западный угол анклава между городами Маарет ан-Нууман, Кяфр Набель и Джиср аш-Шугур;

Центральная часть провинции в треугольнике между городами Идлиб, Эриха и Саракиб;

На севере провинции между городами Атареб, Дана и Сармада.

При этом характер междоусобицы можно смело назвать «ХТШ против всех».

«Идлибский рассвет» (апрель — август 2019)

Однако начатое 30 апреля 2019 года наступление правительственных сил в так называемом большом Идлибе вынудило боевиков значительно снизить интенсивность междоусобного конфликта и объединить усилия для противостояния общей угрозе в виде САА.

Точная численность правительственных войск, принимавших участие в операции «Идлибский рассвет» неизвестна. Общая численность антиправительственных сил в регионе составляла около 60 тысяч боевиков. Как в дальнейшем показали события, ХТШ играла ведущую роль в ходе боев с САА, а фракции НФО в большей степени оказывали ей поддержку.

В начале третьего месяца проведения операции, 1 августа, было заключено четвертое по счету перемирие между САА и боевиками. Как и предыдущие, оно продлилось недолго: уже 5 августа минобороны Сирии объявило о его прекращении. На следующий день российский спецназ устроил засаду на боевиков на севере провинции Хама, в результате которой были убиты 14 членов «Сукур аш-Шам». Других данных о действиях и потерях «Соколов» в ходе операции нет.

Операция «Идлибский рассвет» завершилась 31 августа подписанием пятого соглашения о прекращении огня и освобождением 66 городов большого Идлиба.

Конфликт с «Хайят Тахрир аш-Шам»

В первый день 2019 года вспыхнул конфликт между ХТШ и «Нур ад-Дин аз-Зинки», входившей на тот момент в НФО. Годом ранее «аз-Зинки» вышли из состава ХТШ, недовольные политикой Абу Мухаммада аль-Джуляни, а уже в январе между бывшими союзниками началась война. Поводом послужило совершенное несколькими днями ранее убийство пяти членов ХТШ боевиками «Нур ад-Дин аз-Зинки».

Изначально в конфликте участвовали только эти две группировки, но со временем в него оказались втянуты «Ахрар аш-Шам», «Джейш ан-Наср» и «Соколы»: у последних ХТШ в ходе боев отбила переданный Турцией БТР «Пантера» F9.

ХТШ без особого труда сломила сопротивление фракций НФО и 9 января они капитулировали. За время девятидневного конфликта каждая из сторон потеряла убитыми около 60 человек, погибли 8 мирных жителей, а ХТШ отбила почти 80% территории, находившейся под контролем НФО в большом Идлибе (около 7200 км² из примерно 8900 км²). По результатам заключенного перемирия НФО практически полностью вывел свои силы из анклава. Города Эриха и Маарет ан-Нууман и их окрестности были последним бастионом вооруженной оппозиции, не связанной с ХТШ, и находились под контролем «Ахрар аш-Шам» и «Соколов». Но и эта территория отошла ХТШ на следующий день после перемирия.

GIF: How HTS took over western Aleppo in six days. pic.twitter.com/8nElwjIC7U — @syria_map (@syria_map) January 6, 2019

Как и в случае почти всех коалиций оппозиционных группировок в ходе сирийского конфликта, несмотря на слияния, каждая фракция, входившая в состав того или иного альянса, контролировала отдельный район, обладала собственной структурой командования и интересами, и либо не желала, либо не могла оказывать помощь другим членам коалиции, когда дело касалось борьбы с ХТШ.

В августе 2019 года к НФО примкнули 500 дезертиров из союзной ХТШ джихадистской группировки «Джейш аль-Изза». Это было вызвано как финансовыми потерями и утратой ресурсов, так и растущими радикальными настроениями внутри группировки из-за симпатии руководства «Джейш аль-Изза» политике радикальной группировки «Хурас ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой».

Осенью достаточно неожиданно произошло очередное слияние протурецких группировок в Идлибе. Абдуррахман Мустафа, глава оппозиционного Временного правительства, и Салим Идрис, министр обороны, в совместном заявлении, сделанном в городе Урфа на юге Турции 4 октября 2019 года, сообщили, что более 40 группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (далее — СНА) и НФО, объединились и отныне будут действовать под руководством их администрации. Эта новость, судя по всему, застала боевиков обеих коалиций врасплох.

أكملنا اليوم خطواتنا الأهم في هذه المرحلة

حيث تم الإعلان عن اندماج الجيش الوطني وإخواننا في الجبهة الوطنية للتحرير في جيش واحد وقيادة واحد تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

هذه الخطوة ستكون بداية جديدة نحو بناء جيش منظم إحترافي pic.twitter.com/vfCrb84f6o — سيف أبو بكر (@seyfebubekir1) October 4, 2019

Пресс-секретарь СНА Раед Ясир Махмуд заявил, что был не в курсе готовящегося объединения. Точно так же один из командиров НФО подтвердил, что никто из руководства альянса ничего не знал о слиянии:

«Руководство никому не сообщило. Пресс-конференция освещалась только турецкими СМИ. Мы ничего не знаем и ждем, когда лидеры [Мустафа и Идрис] выйдут с пресс-конференции и расскажут нам, что происходит».

Больше не свободная: «Сирийская национальная армия»

К концу июня 2017 года большинство поддерживаемых Турцией группировок «Свободной сирийской армии» были реорганизованы в три военных блока: «Победа», «Султан Мурад» и «Левант». Ряд других групп остались относительно независимыми.

Идея создания «национальной» армии была предложена в конце августа Сирийским исламским советом — органом сирийских мусульманских священнослужителей, созданным в 2014 году в Турции. А уже 30 декабря в приграничном с Турцией сирийском городе Азаз было официально объявлено о создании крупной коалиции группировок под названием «Сирийская национальная армия». В новый альянс вошли, по меньшей мере, 28 группировок общей численностью около 22 тысяч человек, которые были сведены в три корпуса.

As of today, the 13 constituent members of #Syria's #Idlib-based National Liberation Front (#NLF) have merged with the #Turkey-controlled "Syrian National Army."



All forces now answer to the #Syria Interim Govt & its Minister of Defense, Selim Idriss. pic.twitter.com/aCddV9Gz6n — Charles Lister (@Charles_Lister) October 4, 2019

Заявление об объединении двух коалиций вооруженной оппозиции в один альянс произошло накануне планировавшегося Турцией наступления на позиции курдов на северо-востоке Сирии. Третья по счету турецкая военная операция получила название «Источник мира».

НФО вошел в состав СНА, сохранив при этом определенную степень автономности. Теперь численность коалиции достигла 80—100 тысяч боевиков.

В своем расширенном виде формирования СНА приняли участие в продолжающейся по сей день операции «Источник мира» и в боях с правительственными войсками в ходе зимней кампании САА, получившей название «Идлибский рассвет-2», длившейся с декабря 2019 по март 2020 года. В декабре стала появляться информация о переброске нескольких сотен сирийских боевиков в Ливию для помощи силам «Правительства национального согласия», поддерживаемого Турцией и странами Запада.

Ливийский след «Сукур аш-Шам»

В числе первых добровольцев, выразивших готовность воевать против Ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром и поддерживаемой Россией, были боевики из дивизии «Султан Мурад», «Фейлак аш-Шам» и «Сукур аш-Шам». Каждому наемнику было обещано 300 долларов за подписание соответствующего контракта сроком от трех до шести месяцев на территории Сирии и месячный оклад от 500 до 2 000 долларов по прибытии в Ливию. Разница в окладах зависит от специальности и опыта, самыми «ценными» считаются боевики с опытом ведения городских боев. В случае ранения по условиям контракта наемникам положены дополнительные выплаты, а случае гибели компенсация будет выплачена родственникам погибшего.

Один из боевиков объяснил свое решение отправиться в Ливию меркантильными соображениями:

«Я хочу поехать в Ливию, чтобы получить то, что предлагает Турция. Мне нечего терять. Я живу в палатке, и моя зарплата составляет 300 турецких лир, которых не хватает на еду. Отправиться в Ливию, где я буду получать 2000 долларов, лучше, чем воевать на восточном берегу Евфрата».

Оппозиционное Временное правительство Сирии, которому якобы подчиняется СНА, выступило с заявлением, осуждающим планы по переброске боевиков в Ливию:

«Мы категорически отвергаем направление каких-либо наших сил и воинских формирований в Ливию, и нашим приоритетом в СНА является защита нашего сирийского народа от ополченцев режима и его российских и иранских сторонников».

Однако уже в январе, выступая на турецком канале, командующий СНА заявил:

«Мы готовы отправиться куда угодно, чтобы поддержать угнетенных и преподносим наши души Оттоманскому халифату».

К тому моменту на территории Ливии действовало около 2400 сирийских боевиков на зарплате Турции. К середине июня 2020 года количество наемников возросло до почти 14 тысяч человек. За это время было убито 403 сирийских боевика, в том числе 27 детей в возрасте до 18 лет (достоверных данных о принадлежности погибших к той или иной группировке в открытых источниках нет). Тогда же ситуацией с наемниками заинтересовались в ООН, направив в адрес турецкого правительства письмо с просьбой дать пояснения изложенным в нем фактам.

Состояние дел на современном этапе

В результате трех прямых интервенций Турции в Сирию вооруженная оппозиция, не связанная с ХТШ, практически полностью перешла под турецкий контроль. С момента начала операции «Источник мира» и объявления об интеграции НФО в СНА большинство вооруженных оппозиционных группировок отмалчиваются в социальных сетях. Несмотря на относительное молчание, события сирийского конфликта, о которых сообщают активисты и местные СМИ, показывают, что многие группы, входящие в состав СНА и НФО, по-прежнему существуют как отдельные подразделения и что между некоторыми группировками в рядах СНА продолжаются междоусобицы.

Учитывая многолетнюю тенденцию усиления турецкого контроля над вооруженными оппозиционными структурами, а также нынешнее состояние конфликта в Сирии, представляется маловероятным, что в обозримом будущем структуры вооруженных группировок существенно изменятся. Все указывает на то, что единство как внутри СНА и НФО, так и между ними будет усиливаться. Вместе с тем существует вероятность, что сохраняющаяся напряженность в отношениях с ХТШ и борьба между вооруженными оппозиционными фракциями могут привести к очередному переформатированию группировок.

Таким образом история «Сукур аш-Шам» не окончена, однако можно с уверенностью сказать, что турецкие «сокольничие» уже не отпустят «Соколов Леванта».

Федеральное агентство новостей приглашает новых авторов принять участие и присоединиться к проекту, чтобы создать качественную базу информационно-просветительских статей о бандформированиях, экстремистских организациях и связанных с ними лицах. Пишите на почту antiterror_project@yandex.ru с пометкой «Хочу в Антитеррор».

* «Братья мусульмане», «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ), «Хайят Тахрир аш-Шам», «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещенные на террористории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.