Мутация коронавируса может осложнить течение болезни

Москва, 7 сентября. С точки зрения эволюционной биологии возможны мутации коронавируса, которые будут изменять тяжесть заболевания. Об этом в интервью Kp.ru рассказал руководитель лаборатории молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин.

По его словам, инфекция достаточно тяжелая уже в том виде, в котором она есть сейчас. В будущем возможны изменения, которые могут вызвать как более тяжелые формы болезни, так и более легкие.

«Появятся ли изменения, вызывающие более тяжелые формы болезни, или, наоборот, более легкие – неизвестно. Предпосылок ни для того, ни для другого ученые сегодня не видят», – отметил Базыкин.

Также ученый высказался об эффективности вакцины и ее безопасности. По его словам, примеров, когда из-за неэффективной вакцины появлялась более опасная форма вируса, история не знает.

«Никакие из испытываемых сейчас вакцин не содержат в себе «живой» коронавирус. Более насущные опасения – что прививка не будет работать или же что появятся отложенные нежелательные побочные эффекты. Чтобы удостовериться, что таких проблем нет, как раз нужны полноценные клинические исследования», – подчеркнул Георгий Базыкин.

Он подтвердил, что для остановки эпидемии прививка должна исключать заражение, быть очень эффективной и массовой.

«В отсутствие вакцины мы должны продолжать пытаться замедлить распространение эпидемии. Ни о каком серьезном коллективном иммунитете пока речь не идет, коронавирусом переболела лишь очень небольшая доля населения на земном шаре», – отметил биолог.

По его мнению, меры, которые направлены на замедление передачи вируса, вполне оправданы, ведь, надевая маску, человек предотвращает, возможно, одну передачу коронавируса.

Поскольку Георгий Базыкин занимается такой передовой областью науки, как геномная эпидемиология, он рассказал, чем она может помочь в период пандемии. Например, если человек выписался из больницы и оказался положительным по коронавирусу, необходимо узнать, совпадение ли это, или же в данной больнице произошла одна общая вспышка.

«Мы можем исследовать варианты вируса у разных пациентов. Если эти генетические варианты почти идентичны, скорее всего, произошла общая вспышка в данной больнице. А если варианты вируса заметно различаются, нужно искать другие источники инфекции. Это очень важно для контроля и сдерживания эпидемии», – сказал он.

Кроме того, геномные данные помогут прояснить картину заболеваемости во время приоткрытия границ России с другими странными. Биолог отмечает, что эти данные помогут понять, будет ли какая-то доля случаев инфекций завозными или это продолжение передачи внутри страны. Ученый выразил надежду, что в ближайшее время число прочитанных геномных данных вырастет до десятков тысяч.